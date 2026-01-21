Ierse regering wil dat politie spyware kan gebruiken voor toegang tot systemen

De Ierse politie moet spyware kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot elektronische apparaten en netwerken, zo heeft de Ierse regering aangekondigd. De Ierse autoriteiten willen huidige wetgeving aanpassen en vervangen door wetgeving die voor alle vormen van communicatie moet gaan gelden. "Versleuteld of niet", zo staat in de aankondiging van het wetsvoorstel vermeld.

De Communications (Interception and Lawful Access) Bill moet de bestaande Postal Packets and Telecommunications Messages (Regulation) Act 1993 voor het onderscheppen van communicatie gaan vervangen. De wet bevat een nieuwe juridische grondslag voor het gebruik van spyware als alternatief voor aftappen. Via de spyware moeten de autoriteiten toegang krijgen tot elektronische apparaten en netwerken. Daarbij wordt gesteld dat dit kan worden gebruikt voor onderzoeken naar ernstige misdrijven en bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Daarnaast krijgt de Ierse politie ook de bevoegdheid om IMSI-catchers in te zetten. Een IMSI-catcher is een apparaat dat zich voordoet als een basisstation voor mobiele telefonie waar mobiele telefoons in de buurt zich bij aanmelden. De mobiele telefoons laten bij het aanmelden kenmerken zoals IMSI- en IMEI-nummer achter, en worden vervolgens doorgestuurd naar een echte telefoonmast. Op deze manier kunnen opsporingsdiensten het IMSI- en IMEI-nummer van een telefoon in handen krijgen.

Verder zal de wetgeving een onderdeel bevatten waarin staat dat de bevoegdheid tot rechtmatig aftappen op alle vormen van communicatie van toepassing is, versleuteld of niet, en kan worden gebruikt om de inhoud van berichten te verkrijgen of gerelateerde metadata. Volgens de Britse autoriteiten is de nieuwe wetgeving nodig, omdat bestaande wetgeving geen rekening houdt met veranderingen op communicatiegebied die zich de afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan.