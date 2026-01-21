Ierse regering wil dat politie spyware kan gebruiken voor toegang tot systemen

De Ierse politie moet spyware kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot elektronische apparaten en netwerken, zo heeft de Ierse regering aangekondigd. De Ierse autoriteiten willen huidige wetgeving aanpassen en vervangen door wetgeving die voor alle vormen van communicatie moet gaan gelden. "Versleuteld of niet", zo staat in de aankondiging van het wetsvoorstel vermeld.
De Communications (Interception and Lawful Access) Bill moet de bestaande Postal Packets and Telecommunications Messages (Regulation) Act 1993 voor het onderscheppen van communicatie gaan vervangen. De wet bevat een nieuwe juridische grondslag voor het gebruik van spyware als alternatief voor aftappen. Via de spyware moeten de autoriteiten toegang krijgen tot elektronische apparaten en netwerken. Daarbij wordt gesteld dat dit kan worden gebruikt voor onderzoeken naar ernstige misdrijven en bedreigingen voor de nationale veiligheid.
Daarnaast krijgt de Ierse politie ook de bevoegdheid om IMSI-catchers in te zetten. Een IMSI-catcher is een apparaat dat zich voordoet als een basisstation voor mobiele telefonie waar mobiele telefoons in de buurt zich bij aanmelden. De mobiele telefoons laten bij het aanmelden kenmerken zoals IMSI- en IMEI-nummer achter, en worden vervolgens doorgestuurd naar een echte telefoonmast. Op deze manier kunnen opsporingsdiensten het IMSI- en IMEI-nummer van een telefoon in handen krijgen.
Verder zal de wetgeving een onderdeel bevatten waarin staat dat de bevoegdheid tot rechtmatig aftappen op alle vormen van communicatie van toepassing is, versleuteld of niet, en kan worden gebruikt om de inhoud van berichten te verkrijgen of gerelateerde metadata. Volgens de Britse autoriteiten is de nieuwe wetgeving nodig, omdat bestaande wetgeving geen rekening houdt met veranderingen op communicatiegebied die zich de afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.