Onderzoek: meeste Nederlanders steunen verbod op social media onder de 16 jaar

De meeste Nederlanders zouden een verbod op het gebruik van social media onder de 16 jaar steunen, zo beweert marktonderzoeksbureau Newcom op basis van eigen onderzoek. Het rapport laat niet zien welke vragen deelnemers aan het "Nationale Social Media Onderzoek 2026" moesten beantwoorden en of hierin wordt gewaarschuwd voor de risico's van online leeftijdsverificatie, zoals het lekken van identiteitsbewijzen of biometrische informatie. Security.NL heeft Newcom om meer informatie gevraagd.
Van de 6685 mensen die aan het onderzoek deelnamen is 63 procent voorstander van een verbod op social media onder de 16 jaar. Een jaar eerder was dat nog 57 procent. Tachtig procent van de deelnemers noemt schadelijke effecten van social media als reden om voor een leeftijdsverbod te zijn. In verschillende landen, zoals Australië en het Verenigd Koninkrijk gelden al leeftijdsgrenzen voor het gebruik van social media of bezoek van andere websites.
Door deze maatregelen moeten in deze landen alle gebruikers of bezoekers van deze websites leeftijdsverificatie ondergaan. Dit leidde in het VK tot een toename van het gebruik van vpn-diensten. Tegenstanders van leeftijdsverificatie waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen. Zo kregen criminelen de identiteitsbewijzen van 70.000 mensen in handen die voor leeftijdsverificatie aan communicatieplatform Discord waren verstrekt.
