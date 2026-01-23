Nieuws
Brits Hogerhuis stemt voor verbod op vpn's en social media voor jongeren

vrijdag 23 januari 2026, 14:40 door Redactie, 2 reacties

Het Britse Hogerhuis heeft voor een verbod op vpn's en social media voor jongeren gestemd. Twee amendementen op de Children’s Wellbeing and Schools Bill die hiertoe oproepen werden met een meerderheid aangenomen. De voorstellen gaan nu voor stemming naar het Britse Lagerhuis. Het amendement met betrekking tot een verbod op social media tot 16 jaar kan niet rekenen op steun van de Britse regering, zo melden Britse media. Het voorstel werd met 261 stemmen voor en 150 tegen door de leden van het Hogerhuis aangenomen.

Eerder deze week liet de Britse regering weten dat het wel een onderzoek naar een mogelijk verbod zal uitvoeren. In het amendement wordt de regering opgeroepen om binnen een jaar te bepalen voor welke platforms het leeftijdsverbod gaat gelden. Vervolgens zouden de betreffende bedrijven worden verplicht om "zeer effectieve" leeftijdscontroles uit te voeren.

Sinds vorig jaar juli is in het Verenigd Koninkrijk al wetgeving van kracht waardoor leeftijdsverificatie voor allerlei websites geld. Alle gebruikers en bezoekers moeten daardoor hun leeftijd laten controleren. Sindsdien is er een toename gemeld van het vpn-gebruik in het VK. Naast het aangenomen amendement dat oproept tot een verbod op het gebruik van social media voor jongeren onder de 16 jaar, werd ook een amendement aangenomen dat het aanbieden van vpn-diensten aan minderjarigen verbiedt. De "child VPN prohibition" werd met 207 stemmen voor en 159 stemmen aangenomen.

Vandaag, 14:43 door Hans van Eijsden
In ander nieuws van vandaag:

"AdGuard maakt eigen vpn-protocol opensource dat moeilijk gedetecteerd kan worden. AdGuard zegt dat verkeer via HTTP/2 en HTTP/3 wordt verzonden en met TLS wordt versleuteld. Iedere verbinding werkt volgens AdGuard met datastromen, waardoor het moeilijker zou zijn voor diensten om TrustTunnel-verkeer te herkennen, maar waarmee de normale snelheid wel behouden blijft. AdGuard publiceert de technische specificaties en maakt de broncode beschikbaar voor hergebruik."
Vandaag, 14:49 door Anoniem
Dus als ik het goed begrijp moeten VPN-diensten in GB binnenkort leeftijdsverificatie gaan toepassen. Dat zal een doodsteek voor deze branche zijn indien dit wereldwijd wordt uitgerold.
Image