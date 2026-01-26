Belgische overheid waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als koning

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en het Belgische openbaar ministerie waarschuwen voor online oplichters die zich voordoen als koning Filip en zijn kabinetschef. De oplichters benaderen ceo's van bedrijven en families via WhatsApp, e-mail en telefoon. Zo wordt er een zogenaamde uitnodiging voor een fictief galadiner van de Koning Boudewijnstichting gestuurd en wordt er gevraagd om een evenement te sponsoren.

Volgens het Belgische openbaar ministerie worden doelwitten bewust gekozen op basis van hun mogelijke connecties met het koningshuis. Naast ceo's gaat het ook om bepaalde families. Bij de eerste reeks phishingaanvallen werd om financiële steun gevraagd voor de zogenaamde bevrijding van Belgische journalisten die gegijzeld zouden zijn in Syrië. Er kwamen meer dan zeventig aangiftes over de phishingaanvallen binnen. In één geval werd er geld overgemaakt.

Sinds begin deze maand richten de oplichters zich vooral op ceo's, aldus het Belgisch openbaar ministerie. Daarbij worden doelwitten uitgenodigd voor een videogesprek om hen te overtuigen dat het echt om de Belgische koning gaat. De hierbij gebruikte beelden zijn mogelijk met AI gemaakt, zo meldt VRT NWS, maar dit is niet bevestigd. "Mensen maken daar meestal geen opname van, waardoor het moeilijk is om dat achteraf te gaan analyseren. Maar het is absoluut mogelijk dat er gebruik is gemaakt van artificiële intelligentie om stemmen te imiteren of deepfakevideo’s te maken", zo laat het CCB tegenover het Nieuwsblad weten. Er is een opsporingsonderzoek naar de aanvallen gestart.