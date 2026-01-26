NCSC plaatst elf onderzoekers wegens gerapporteerde bugs op Wall of Fame

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft elf beveiligingsonderzoekers wegens de bugmeldingen die ze vorig jaar indienden op de Wall of Fame geplaatst. Sinds 2022 wordt de Hall of Fame door de overheidsinstantie gepubliceerd. Onderzoekers die een kwetsbaarheid bij het NCSC rapporteren krijgen een t-shirt met daarop de tekst "I hacked the Dutch government and all I got was this lousy t-shirt" als het probleem is verholpen. Bij meerdere meldingen wordt er een trui gegeven.

Om onderzoekers voor hun responsible disclosure meldingen te bedanken houdt het NCSC een Wall of Fame bij. Bij de beoordeling of een melder op de Wall of Fame thuishoort wordt uit alle meldingen een selectie gemaakt van de meest waardevolle en impactvolle bijdragen. Voor een plek op de lijst moet een melding aan meerdere criteria voldoen. Zo wordt onder andere gekeken naar de impact op de digitale veiligheid, of de melding was voorzien van een duidelijke rapportage en welke impact het lek op de betreffende organisatie had.

"Hoewel veel meldingen betrekking hadden op publiek toegankelijke, internet-aangesloten systemen, zagen we ook een opvallend aantal meldingen over interne systemen. Dat maakt de potentiële impact des te groter. In enkele gevallen ging het om het blootstellen van gevoelige personeelsgegevens, maar ook om kwetsbaarheden waarbij vergadersessies ingezien konden worden", aldus het NCSC. Naast een vermelding op de Wall of Fame krijgen de geselecteerde onderzoekers ook een trui met de tekst "I am on the 2025 Wall of Fame of NCSC".