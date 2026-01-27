AP: gemeenten zien misbruik van persoonsgegevens door eigen ambtenaren niet

Nederlandse gemeenten zien niet altijd dat hun eigen ambtenaren misbruik van persoonsgegevens van burgers maken, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van eigen onderzoek. Volgens de privacytoezichthouder blijkt uit het onderzoek dat het voor gemeenten lastig is om misbruik van persoonsgegevens door eigen ambtenaren te signaleren.
Regelmatig wordt misbruik van persoonsgegevens bij gemeenten pas ontdekt nadat de Rijksrecherche of een inwoner hierover aan de bel trekt. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt bezorgd te zijn dat misbruik hierdoor nog vaak onontdekt blijft. Gemeenten die het misbruik wel ontdekten, beschouwden het misbruik niet altijd als datalek en meldden het niet aan de AP. Daardoor worden slachtoffers van het datalek niet geïnformeerd en weten zij niet wat er met hun gegevens is gebeurd en wat zij kunnen doen tegen de gevolgen.
Meerdere gemeenten ontdekten deze datalekken pas nadat zij hier door de Rijksrecherche op werden gewezen. Of nadat een burger een klacht indiende vanwege vermoedens van misbruik. Hierdoor vermoedt de Autoriteit Persoonsgegevens dat gemeenten deze datalekken niet zelf ontdekken. "Zulke privacyschendingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het is belangrijk dat gemeenten dit soort datalekken beter voorkomen, opsporen en aanpakken", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.
Verdier voegt toe dat gemeenten veel gevoelige informatie over hun inwoners gebruiken en bewaren. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie vertrouwelijk blijft." De toezichthouder stelt dat gemeenten maatregelen kunnen nemen die datalekken kunnen helpen voorkomen, opsporen en aanpakken. Daarnaast is het belangrijk dat datalekken worden gemeld. "Zodat de AP kan bijsturen als onvoldoende beveiligingsmaatregelen worden getroffen of kan ingrijpen als slachtoffers niet worden geïnformeerd", aldus de toezichthouder.
