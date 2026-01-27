Frans parlement stemt voor verbod op social media onder de 15 jaar

Het Franse parlement heeft met grote meerderheid voor een voorstel gestemd dat het gebruik van social media onder de 15 jaar verbiedt. Het voorstel gaat nu voor stemming naar de Franse senaat. Het verbod moet gaan gelden voor socialmediaplatforms en platforms die socialmedia-achtige features bieden. De Franse president Emmanuel Macron had eerder al gesteld dat hij het wetsvoorstel met spoed wil invoeren. Het zou dan al in september van dit jaar van kracht moeten worden voor nieuwe accounts.

Socialmediaplatforms zouden vervolgens tot 31 december dit jaar de krijgen om al bestaande accounts van gebruikers onder de 15 jaar uit te schakelen. In een bericht op X laat Macron weten dat de beslissing van het Franse parlement een belangrijke stap is en dat hij de regering heeft gevraagd om de procedure voor invoering van de wet te versnellen.

Een Franse parlementaire commissie kwam vorig jaar ook al met een voorstel voor het invoeren van een "digitale avondklok", waarbij jongeren tussen de 15 en 18 jaar tussen 22.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends geen gebruik van internet zouden mogen maken. Afgelopen december besloot Australië al een verbod op het gebruik van social media onder de 16 jaar in te voeren. Sindsdien werden 4,7 miljoen accounts gesloten, zo liet claimde de Australische eSafety Commissioner twee weken geleden.