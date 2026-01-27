Franse overheid komt met eigen alternatief voor Teams, Zoom en Webex

De Franse overheid gaat een eigen alternatief voor Teams, Zoom en Webex breed onder ambtenaren uitrollen, zo heeft het zelf bekendgemaakt. Visio wordt omschreven als een veilige en soevereine videoconferentietool. De software werd een jaar geleden al als test aan ambtenaren aangeboden. Inmiddels maken 40.000 ambtenaren er gebruik van en de tool zal nu onder 200.000 ambtenaren verder worden uitgerold.

Zo zal het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek Zoom door Visio gaan vervangen. "Veel overheidsinstanties maken op dit moment gebruik van teveel verschillende tools (Teams, Zoom, GoTo Meeting of Webex), een situatie die dataveiligheid verzwakt, voor strategische afhankelijkheden van externe infrastructuren zorgt, extra financiële kosten met zich meebrengt en samenwerking tussen ministeries lastiger maakt", aldus de Franse autoriteiten.

Volgens de autoriteiten zal een geleidelijk uitrol van één oplossing, in beheer door de overheid en gebaseerd op Franse technologie, een belangrijke stap zijn in het versterken van de digitale weerbaarheid. Daarnaast moet het ook geld opleveren. Naar schatting zal de overstap van elke 100.000 gebruikers van commerciële software naar Visio één miljoen euro aan licentiekosten besparen.