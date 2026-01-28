Android maakt het lastiger om vergrendelpatroon en pincode telefoon te raden

Android maakt het lastiger om het vergrendelpatroon, pincode of wachtwoord van telefoons te raden en zo toegang tot een toestel te krijgen. Bij een mislukte poging moeten gebruikers nu langer wachten, zo heeft Google aangekondigd. Het techbedrijf maakte verschillende nieuwe features bekend die gebruikers moeten helpen in het geval hun telefoon is gestolen of ze die zijn verloren.

Eén van de nieuwe maatregelen moet het volgens Google lastiger voor dieven maken om het vergrendelpatroon, pincode of wachtwoord van de gebruiker te raden. Bij een mislukte poging moet er nu langer worden gewacht om een nieuwe poging te doen. Om te voorkomen dat mensen per ongeluk worden geblokkeerd, zullen identieke verkeerde ontgrendelpogingen niet meer meetellen in het aantal toegestane pogingen.

Een aanvaller die een kwartier toegang tot een Pixel-telefoon heeft kan nu zeven keer een poging doen om de pincode, wachtwoord of het patroon te raden, in plaats van de 36 pogingen die voorheen mogelijk waren. Daarnaast zal de tijd dat er moet worden gewacht na deze zeven mislukte pogingen snel verder toenemen, laat 9to5Google weten. De nieuwe maatregel is beschikbaar op telefoons met Android 16 en nieuwer.