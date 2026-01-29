Kabinet wil dat Eerste Kamer snel wet behandelt voor cryptocontrole fiscus

Het demissionaire kabinet wil dat de Eerste Kamer snel een wet behandelt waardoor cryptobedrijven worden verplicht om de cryptovaluta waarover hun klanten beschikken bij de Belastingdienst te rapporteren. Hierdoor kan de fiscus controleren of burgers het bezit van hun cryptovaluta wel bij de belastingaangifte opgeven. Het wetsvoorstel 'Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva' werd dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Alleen FVD en Groep Markuszower stemden tegen.

Bedrijven die de gegevens niet met de fiscus delen kunnen een bestuurlijke boete krijgen. Ook kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Volgens het kabinet verandert er niets voor eigenaren van cryptovaluta, omdat zij al aangifte moeten doen over het saldo van hun cryptobezittingen. Volgens het kabinet moet de wetgeving zorgen voor meer transparantie als het gaat om bezit van cryptovaluta, waardoor belastingontwijking- en ontduiking beter kan worden bestreden.

"De Belastingdienst kan door implementatie van deze richtlijn beter controleren of die klanten het bezit van cryptoactiva op de juiste manier in hun belastingaangifte hebben ingevuld", aldus demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën. "Als het gaat om klanten die in een andere EU-lidstaat wonen, dan wisselt de Belastingdienst de gerapporteerde gegevens uit met de belastingdienst van die EU-lidstaat. Op die manier kunnen die belastingautoriteiten de belastingaangiften van de inwoners van hun EU-lidstaat ook beter op juistheid controleren."

De wet had van de EU op 1 januari dit jaar al moeten ingaan. "Als gezegd is de implementatiedatum van 1 januari 2026 verstreken. Om te voorkomen dat de Europese Commissie een infractieprocedure zal starten, verzoek ik uw Kamer het wetsvoorstel spoedig te behandelen", stelt Heijnen in een brief aan de Eerste Kamer. De staatssecretaris voegt toe dat het wetsvoorstel met terugwerkende werking van kracht wordt, zodat die alsnog vanaf 1 januari dit jaar zal gelden.