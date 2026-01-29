Nieuws
Kritiek lek in GnuPG en Gpg4win kan remote code execution mogelijk maken

donderdag 29 januari 2026, 12:02 door Redactie, 0 reacties

Een kritieke kwetsbaarheid in encryptiesoftware GnuPG en Gpg4win kan remote code execution mogelijk maken, zo waarschuwt ontwikkelaar Werner Koch. Een CVE-nummer is nog niet beschikbaar, beveiligingsupdates wel. GnuPG is een gratis implementatie van de OpenPGP-standaard die wordt gebruikt voor het versleutelen van data en communicatie. Gpg4win is een GnuPG-implementatie voor Windows om e-mails en bestanden te versleutelen en signeren.

Een speciaal geprepareerd "CMS (S/MIME) EnvelopedData" bericht met een oversized wrapped session key kan een stack buffer overflow in de software veroorzaken. Dit kan leiden tot een denial of service waardoor de software stopt met werken, maar kan volgens Koch zeer waarschijnlijk ook remote code execution mogelijk maken. Het beveiligingslek werd gevonden en gerapporteerd door OpenAI Security Research. Koch ontving de bugmelding op 18 januari en bracht op 27 januari gepatchte versies uit. Gebruikers van de software worden opgeroepen om zo snel mogelijk de updates te installeren.

