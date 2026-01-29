Belgisch ziekenhuis kan personeel door ransomware niet normaal uitbetalen

Twee Belgische ziekenhuizen die vorige maand werden getroffen door ransomware kunnen het salaris van personeel als gevolg van de aanval niet normaal uitbetalen. Het hr-systeem gebruikt voor de salarisadministratie en uitbetaling is nog altijd offline. De ziekenhuizen van AZ Monica hebben daarop besloten het personeel een voorschot van negentig procent uit te betalen.

De twee ziekenhuizen van AZ Monica in Antwerpen en Deurne werden op 13 december het slachtoffer van ransomware. Daarop werd besloten alle systemen offline te halen, wat onder ander gevolgen had voor de zorg aan patiënten. Zo werden operaties geannuleerd en patiënten die kritische zorg ontvangen naar andere ziekenhuizen overgebracht. "Momenteel kan ongeveer 70 procent van de geplande chirurgische ingrepen doorgaan", zo liet AZ Monica onlangs via de eigen website weten.

"Het hr-systeem dat instaat voor alle betalingen ligt er nog steeds uit”, zegt Tijl Denis van vakbond BBTK/ABVV tegenover de Gazet van Antwerpen. "De registratie van shiften, overuren, weekenddiensten en wissels kan sinds de cyberaanval niet correct gebeuren." Voor de maand januari is nu afgesproken dat alle medewerkers een voorschot ontvangen dat gelijk is aan negentig procent van het salaris dat men in december ontving.

"De realiteit is dat het ziekenhuis momenteel niet in staat is om de lonen correct te berekenen. We moeten daarbij meegeven dat ook heel wat medewerkers door de cyberaanval gedurende een aantal dagen tijdelijk werkloos waren", laat Denis verder weten. "Maar dat neemt niet weg deze situatie verre van ideaal is voor medewerkers die het op het einde van de maand moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We houden daarom de vinger aan de pols."

De ziekenhuizen, waar zo'n twaalfhonderd mensen werken, verwachten dat de systemen in de tweede helft van februari weer operationeel zijn. Het resterende loon kan dan worden uitbetaald. "Verpleegkundigen en andere medewerkers werken in shiften, de ene maand werken ze meer dagen dan de andere, ze krijgen toelages voor nacht- en weekendwerk. Zonder planningssysteem kunnen we die lonen niet berekenen", zegt Geert Smits, ceo van AZ Monica, tegenover VRT NWS. Hij voegt toe dat het nog niet is gelukt om de systemen aan de praat te krijgen. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is nog niet bekendgemaakt.