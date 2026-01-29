Phishingmail over aangetekende post voorzien van foto met naam en adres ontvanger

Aanvallers hebben vorige maand phishingmails verstuurd over vermeende aangetekende post, voorzien van een foto van een brief met daarop de naam en adresgegevens van de ontvanger. Volgens securitybedrijf Proofpoint gaat het hier om een "unieke social engineering techniek". De mail lijkt van de Amerikaanse postdienst USPS afkomstig te zijn en stelt dat de ontvanger zijn adresgegevens moet bevestigen of aanpassen voordat bezorging kan plaatsvinden.

De phishingmail is ook voorzien van een foto van de zogenaamd aangetekende post, met daarop de naam en het adres van de ontvanger. Volgens Proofpoint was deze afbeelding voor elke ontvanger van de phishingmail gepersonaliseerd, om zo de geloofwaardigheid van het bericht te vergroten. Het securitybedrijf stelt dat het deze techniek zelden gebruikt ziet worden.

De phishingmails worden vaak vanaf gecompromitteerde e-mailaccounts verstuurd. De link in de e-mails wijst naar een webpagina waar gebruikers eerst een zogenaamde CAPTCHA moeten oplossen. In werkelijkheid zorgen de gegeven instructies voor het oplossen van de "CAPTCHA" ervoor dat gebruikers malware op hun systeem installeren, een aanvalstechniek die ook wel ClickFix wordt genoemd. De geïnstalleerde backdoor betreft vaak een backdoor waarmee de aanvallers toegang tot het systeem behouden.