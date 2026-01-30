Tor Project komt wegens "tekst-vandalisme" met nieuwe versie Tor Browser

Het Tor Project heeft wegens "tekst-vandalisme" een nieuwe versie van Tor Browser uitgebracht, de browser waarmee gebruikers via het Tor-netwerk kunnen browsen. Volgens het Tor Project heeft een vandaal de Vietnamese vertaling van Tor Browser gevandaliseerd en zijn deze verkeerd vertaalde teksten in Tor Browser 15.0.4 terecht gekomen. Dit had geen invloed op de werking van de browser, aldus de ontwikkelaars.

Met de lancering van Tor Browser 15.0.5 zijn de ongewenste vertalingen ongedaan gemaakt. Daarnaast wordt ook het proces rond het accepteren van bijgewerkte vertalingen herzien, om herhaling van een soortgelijke situatie te voorkomen. Het Tor Project zegt dat het bijdragen van de community wil blijven ontvangen, maar waarborgen toevoegt waar nodig. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken.