De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil niet dat ov-boa’s toegang krijgen tot pasfoto's in het rijbewijsregister, zoals het demissionaire kabinet van plan is. Volgens de privacytoezichthouder is de noodzaak voor deze maatregel niet aangetoond. Het kabinet claimt dat ov-boa's met toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister sneller de identiteit van een zwartrijder of overlastgever kunnen vaststellen. Het rijbewijzenregister bevat de foto’s van alle rijbewijshouders in Nederland.

De AP laat vandaag weten dat toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister geen geschikt middel is om dat doel te bereiken. "De meeste aanhoudingen in het openbaar vervoer hebben namelijk betrekking op personen zonder rijbewijs. Daarmee is de effectiviteit van de voorgestelde toegang onvoldoende aangetoond", aldus de privacytoezichthouder. Die voegt toe dat het hier om een ingrijpende verwerking van persoonsgegevens gaat, en toegang tot het rijbewijsregister zonder duidelijke noodzaak in strijd met de AVG kan zijn.

Geen concreet verzoek

De AP komt met het oordeel na een toets van een wetsvoorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de toegang voor ov-boa's tot het rijbewijsregister moet mogelijk maken. In de Nota van toelichting bij het wetsvoorstel wordt beweerd dat de ov-bedrijven hebben gevraagd om toegang tot het rijbewijsregister. "Navraag leert echter dat in feite geen concreet verzoek hiertoe is gedaan aan het ministerie van IenW en/of JenV", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zoals gezegd vindt de AP dat toegang tot pasfoto's in het rijbewijsregister voor ov-boa's geen geschikt middel is om de gestelde doelen te behalen. "Waardoor deze toegang toetsing aan het geschiktheidscriterium niet doorstaat zodat van voortzetting van dit onderdeel van het concept moet worden afgezien", zo laat de AP in een brief aan demissionair minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat weten.