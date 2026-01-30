De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil niet dat ov-boa’s toegang krijgen tot pasfoto's in het rijbewijsregister, zoals het demissionaire kabinet van plan is. Volgens de privacytoezichthouder is de noodzaak voor deze maatregel niet aangetoond. Het kabinet claimt dat ov-boa's met toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister sneller de identiteit van een zwartrijder of overlastgever kunnen vaststellen. Het rijbewijzenregister bevat de foto’s van alle rijbewijshouders in Nederland.
De AP laat vandaag weten dat toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister geen geschikt middel is om dat doel te bereiken. "De meeste aanhoudingen in het openbaar vervoer hebben namelijk betrekking op personen zonder rijbewijs. Daarmee is de effectiviteit van de voorgestelde toegang onvoldoende aangetoond", aldus de privacytoezichthouder. Die voegt toe dat het hier om een ingrijpende verwerking van persoonsgegevens gaat, en toegang tot het rijbewijsregister zonder duidelijke noodzaak in strijd met de AVG kan zijn.
Zoals gezegd vindt de AP dat toegang tot pasfoto's in het rijbewijsregister voor ov-boa's geen geschikt middel is om de gestelde doelen te behalen. "Waardoor deze toegang toetsing aan het geschiktheidscriterium niet doorstaat zodat van voortzetting van dit onderdeel van het concept moet worden afgezien", zo laat de AP in een brief aan demissionair minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat weten.
