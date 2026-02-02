ProRail zet AI-camera's en drones in voor cameratoezicht langs het spoor

ProRail gaat dit jaar AI-camera's en drones inzetten voor het cameratoezicht langs het spoor, zo heeft de spoorwegbeheerder via de eigen website bekendgemaakt. In totaal worden dit jaar 288 bestaande camera's vervangen voor AI-camera's. Tevens wordt er getest met drones die autonoom opereren en zelf beelden kunnen analyseren. "Deze nieuwe vormen van cameratoezicht helpen ons om incidenten sneller te zien en te voorkomen", aldus ProRail.

De spoorwegbeheerder claimt dat het met AI-camera's sneller kan reageren op gevaarlijke situaties, zoals mensen die op het spoor lopen, koperdiefstallen en stilgevallen voertuigen bij overwegen. De camerabeelden worden via een "Smart Monitoring Room" 24 uur per dag en zeven dagen per week in de gaten gehouden. Naast AI-camera's zegt ProRail ook AI-toepassingen in te zetten om 'ongewenste scenario's' te identificeren. "Beeldherkenningssoftware ziet bijvoorbeeld of er een persoon of voertuig over een bepaald ‘lijntje’ loopt of stilstaat. Maar AI ziet ook of die persoon een oranje hesje en helm draagt en er dus gewoon werkzaamheden zijn."

ProRail gaat dit jaar ook cameradrones langs het spoor testen. "Deze ‘vliegende camera’s’, kunnen zelfstandig over een vooraf ingesteld gebied vliegen. Met behulp van AI herkennen ze afwijkingen, zoals openstaande hekken, beschadigde hekwerken of personen op plaatsen waar dat niet mag. Maar ze kunnen ook aangeven of ergens onderhoud nodig is." De spoorwegbeheerder merkt op dat Nederlandse wet- en regelgeving strenger is dan de Europese, wat het lastig maakt om drones over lange afstanden te laten vliegen.

Verder zou ProRail het aantal AI-camera's langs het spoor willen verdubbelen. "Op snelwegen staat bijvoorbeeld om de paar honderd meter een camera. Langs het spoor kan dat nog beter en uitgebreider. Het liefst zouden we het aantal slimme camera’s minstens verdubbelen en ook drones helpen ons om het spoor nóg veiliger en betrouwbaarder te maken."