Overheid gaat Frans alternatief voor Teams, Zoom en Webex testen

De overheid gaat een door de Franse overheid ontwikkeld alternatief voor Teams, Zoom en Webex testen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering laten weten. De Franse videovergadertool heet Visio en wordt al door tienduizenden Franse ambtenaren gebruikt. Onlangs maakte de Franse overheid bekend dat de tool nu verder onder tweehonderdduizend ambtenaren zal worden verspreid.

Vorige week vond er overleg plaats van de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Daarin kwam ook de Franse videovergadertool naar voren. "In Frankrijk werd van de week bekendgemaakt dat in 2027 alle communicatie intern, in eigen beheer, gaat. Als Frankrijk het kan, dan kan Nederland het toch ook, zeg ik met een vraagteken richting de staatssecretaris", liet GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann weten.

Het Kamerlid vroeg vervolgens aan staatssecretaris Van Marum of Nederland het voorbeeld van Frankrijk kan volgen. "Wat staat er in de weg om op korte termijn de gevoeligste delen van onze ICT, namelijk communicatie en opslag, bij Nederlandse en Europese bedrijven te beleggen?", aldus Kathmann.

"Net als Frankrijk doet de Nederlandse overheid onderzoek naar autonome communicatiemiddelen voor bijvoorbeeld chats en videovergaderen. Momenteel worden pilots opgezet met de tools die ook in Frankrijk worden gebruikt om te onderzoeken en te waarborgen dat implementaties voldoen aan de Nederlandse wetgeving en richtlijnen op het gebied van onder meer cybersecurity en de Wet open overheid. Voor videovergaderen worden pilots opgezet met de Franse vergadertool Visio en met de videovergaderfunctie Nextcloud", reageerde Van Marum.

De staatssecretaris voegde toe dat voor chatfunctionaliteit wordt gekeken naar opensource-oplossingen. "Daarnaast wordt ook getoetst of de videovergadertool bijvoorbeeld kan aansluiten op de verschillende fysieke vergaderruimten van de Rijksoverheid over het hele land." Verder meldde Van Marum dat Nederland met Frankrijk in contact is over het onderbrengen van de gevoeligste ict-delen bij binnenlandse bedrijven. Volgens de staatssecretaris is de inkooptechniek niet het grootste probleem, maar de gevolgen voor het primaire proces als een aanbesteding wordt ingetrokken of contract opgezegd. "Er zijn gewoon niet altijd alternatieven voorhanden."