Rechtspraak wil AI dit jaar daadwerkelijk gaan toepassen in werk personeel

De Rechtspraak wil AI dit jaar daadwerkelijk gaan toepassen om het werk van medewerkers efficiënter en effectiever te maken, zo laat de organisatie in het vandaag verschenen Jaarplan 2026 weten. Vorig jaar kwam de Rechtspraak al met een strategie voor gebruik van AI binnen de rechtspraak en startte het met een landelijk programma voor gebruik van AI. Daarnaast is er een interne variant van ChatGPT ontwikkeld met de naam RechtspraakGPT.

"De samenleving verwacht meer, terwijl de werkdruk toeneemt en er minder personeel beschikbaar is. Om deze druk het hoofd te bieden en tegelijkertijd kwaliteit te blijven leveren en burgers beter te bedienen, is een nieuwe manier van werken nodig", zo staat in het Jaarplan. "Naast de hiervoor genoemde digitalisering kan artificial intelligence (AI) hierbij een grote rol spelen."

Als voorbeeld van AI-toepassingen wordt het genereren, samenvatten en vertalen van teksten genoemd. "Maar AI is niet alleen een hulpmiddel, het speelt ook een steeds grotere rol in de rechtspraktijk zelf. Zo worden pleidooien soms met AI gemaakt en worden opsporingstechnieken steeds vaker ondersteund door AI. Dit roept belangrijke vragen op over hoe bewijsmateriaal wordt gebruikt en welke rol advocaten en rechters spelen."

Vorig jaar zijn er al regels en beleid opgesteld voor het gebruik van AI binnen de Rechtspraak. Dit jaar wil de Rechtspraak AI daadwerkelijk gaan toepassen in het werk van medewerkers. "Denk aan spraak-naar-tekst-technologie, het automatisch genereren van programmaregels voor ontwikkelaars en het slimmer verdelen van zaken." Daarnaast start de Rechtspraak een experiment om te onderzoeken of AI ook kan worden ingezet door rechters om tot een oordeel te komen.