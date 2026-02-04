Limburgse gemeente krijgt cyberboa: 'digitale criminaliteit stopt niet bij het scherm'

De Limburgse gemeente Beek krijgt een cyberboa die 'digitale problematiek' vroegtijdig moet herkennen en als aanspreekpunt voor inwoners zal dienen. "De nieuwe boa blijft in de basis actief in de wijk: het is nadrukkelijk geen bureaufunctie", maakt de gemeente duidelijk. De boa zal zich dan ook bezighouden met toezicht en handhaving in de openbare ruimte, maar de functie heeft ook een aanvullende cyberspecialisatie.

Volgens de gemeente worden inwoners en ondernemers steeds vaker door digitale criminaliteit geraakt. "Online oplichting, digitale fraude, bedreiging via social media en andere vormen van cybermisbruik hebben impact op de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten. Wat online begint, is in de wijk merkbaar. De gemeente wil daarom cyber gerelateerde signalen structureel onderdeel maken van het werk in de openbare ruimte."

De gemeente denkt dat het met een boa met cyberspecialisatie deze signalen eerder kan herkennen en doorgeleiden en gerichter preventief kan optreden. De cyberboa heeft geen opsporingsbevoegdheden en vervult nadrukkelijk geen politietaak. "Waar strafrechtelijke afhandeling aan de orde is, worden signalen doorgeleid naar de politie", laat de gemeente verder weten. Daarnaast moet de boa als aanspreekpunt fungeren voor vragen over cyberveiligheid en ondersteunt bij preventieve activiteiten, zoals voorlichting en bewustwording.

"Digitale criminaliteit stopt niet bij het scherm. Juist daarom is het belangrijk dat we het vertrouwen in de wijk blijven versterken: dat inwoners en ondernemers weten waar ze terechtkunnen en dat signalen serieus worden opgepakt. Met deze cyberspecialisatie brengen we die aanpak dichter bij mensen en zorgen we dat ook goede, duidelijke communicatie onderdeel is van de oplossing", zegt burgemeester Christine van Basten-Boddin. De vacature wordt binnenkort opengesteld. Beek telt zo'n zestienduizend inwoners.