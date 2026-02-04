Zorgen over Zwitsers voorstel voor bewaarplicht en online identificatie

Verschillende burgerrechtenbewegingen, waaronder Amnesty International en Bits of Freedom, maken zich grote zorgen over een Zwitsers voorstel om de bewaarplicht in het land uit te breiden en bijna alle online serviceproviders te verplichten om hun gebruikers te identificeren. Volgens de burgerrechtenbewegingen is dit een schending van de fundamentele rechten op privacy en databescherming. Het Zwitserse Proton dreigde eerder al Zwitserland te zullen verlaten als de surveillancewet wordt aangenomen.

De voorgestelde verordening breidt de verplichting voor communicatieproviders om metadata op te slaan verder uit. Ook worden nagenoeg alle serviceproviders, waaronder vpn-diensten, verplicht om hun klanten te identificeren. "Dergelijke surveillance is in een democratische samenleving onacceptabel", aldus de burgerrechtenbewegingen. Het niet anoniem en vrij kunnen communiceren zonder overheidsbemoeienis is ook een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, gedachte en vereniging, gaan de in totaal negentien organisaties verder.

Daarnaast brengt de verordening ook risico's met zich mee op het gebied van cybersecurity. "Een verplichting voor bijna alle internetproviders om gevoelige data van al hun gebruikers op te slaan zorgt voor grote beveiligingsrisico's", waarschuwen de burgerrechtenbewegingen. Aanvallers zouden de opgeslagen data kunnen stelen wat voor gevoelige datalekken kan zorgen.

Daarnaast zijn er ook minder ingrijpende alternatieven voorhanden. Een gerechtelijk uitgevaardigd bewaarbevel maakt het mogelijk om relevante data veilig te stellen, zonder de gehele bevolking bloot te stellen aan massasurveillance, aldus de burgerrechtenbewegingen. Die roepen de Zwitserse autoriteiten in een open brief op om het voorstel in te trekken. Naast Amnesty International en Bits of Freedom is de brief onder andere ondertekend door European Digital Rights (EDRi), Human Rights Watch, Internet Society, Liga voor Mensenrechten en Privacy International (pdf).