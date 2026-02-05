Nieuws
Notepad++ reageert op vragen bezorgde gebruikers: 'editor zelf niet gehackt'

donderdag 5 februari 2026, 10:12 door Redactie, 0 reacties

Ontwikkelaar van Notepad++ Don Ho is na de hack waarbij malafide updates onder gebruikers werden verspreid met aanvullende informatie gekomen. Volgens Ho heeft hij naar aanleiding van het beveiligingsincident veel vragen van bezorgde gebruikers ontvangen. Aanvallers wisten maandenlang onder gebruikers van de editor, die vooral populair is bij software-ontwikkelaars, updates te verspreiden die een backdoor installeerden.

Ho stelt dat Notepad++ zelf niet is gehackt, maar de aanvallers misbruik maakten van een probleem in de auto-updater van de software, WinGup. Doordat de aanvallers de infrastructuur van de hostingprovider hadden gehackt konden ze hier misbruik van maken en de malafide updates onder gebruikers verspreiden. Inmiddels is Ho voor Notepad++ naar een andere hostingprovider overgestapt.

Verder laat de ontwikkelaar weten dat de meeste gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken. De aanvallers kozen doelwitten alleen op basis van strategische waarde, voegt Ho toe. Voor de meeste gebruikers volstaat het dan ook om naar de laatste versie te updaten om veilig te zijn, aldus de ontwikkelaar. Afsluitend merkt hij op dat het beveiligingsprobleem volledig is verholpen en het veilig is om Notepad++ te gebruiken.

