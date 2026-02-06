Bankhelpdeskfraudeur die 1,2 miljoen euro probeerde te stelen krijgt 2 jaar cel

Een 33-jarige man die door middel van bankhelpdeskfraude 1,2 miljoen euro probeerde te stelen is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Daarnaast moet hij ABN Amro en Rabobank in totaal 508.000 euro terugbetalen. De man deed zich tegenover slachtoffers voor als bankmedewerker en stelde dat er verdachte activiteit met de rekening was waargenomen. Vervolgens werd slachtoffers gevraagd om AnyDesk of TeamViewer te installeren waarmee de man de computer op afstand kon overnemen. Vervolgens werden slachtoffers bewogen om betalingen te autoriseren, zogenaamd om een tegenboeking uit te voeren.

Slachtoffers werden vaak gebeld nadat ze hadden gereageerd op phishingmails die van Rabobank, de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst afkomstig leken. De phishingmails wezen naar een phishingsite waar slachtoffers hun gegevens achterlieten. Vervolgens werd er contact met hen opgenomen, waarbij de man gebruikmaakte van spoofingdienst iSpoof. Via deze dienst, die inmiddels door de autoriteiten uit de lucht is gehaald, konden gebruikers eenvoudig hun eigen telefoonnummer verbergen en een ander telefoonnummer opgeven dat gebelde personen op hun telefoonscherm te zien kregen.

Bij verschillende slachtoffers wist de verdachte meer dan 100.000 euro te stelen. "Zonder tussenkomst van de banken zou in totaal meer dan 1,2 miljoen euro zijn buitgemaakt", aldus de rechter. Die voegde toe dat het handelen van de verdachte en zijn medeverdachten een grote impact had op het leven van de slachtoffers. Zo beschrijft een slachtoffer in zijn aangifte dat al zijn rekeningen zijn leeggehaald, hij geen boodschappen meer kon doen voor zijn gezin en daarvoor geld van zijn 21-jarige dochter moest lenen.

Een ander slachtoffer laat weten dat haar wereld instortte toen ze erachter kwam dat ze al haar geld kwijt was en ze, als ze in een flat had gewoond, daarvan af was gesprongen. Daarnaast stelt de rechter dat de man zeer brutaal was. Een ander slachtoffer laat weten dat hem aan het einde van het telefoongesprek door de vermeende bankmedewerker werd medegedeeld dat hij inderdaad dom was geweest en was opgelicht, maar dat hij het wel kon hebben omdat hij genoeg had.

Bij het bepalen van de strafmaat keek de rechter naar de straf die wordt opgelegd voor fraude waarbij meer dan 1 miljoen euro wordt gestolen, wat twee jaar gevangenisstraf is. Dat is uiteindelijk ook de straf die de verdachte krijgt opgelegd. Daarnaast moet hij 49.000 euro aan ABN Amro terugbetalen en 459.000 euro aan de Rabobank.