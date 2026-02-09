New York City test AI-camera's om zwartrijders in de metro te detecteren

De New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) is een test gestart met AI-camera's om zwartrijders in de metro van de stad te detecteren. De camera's bij de ingang maken automatisch een opname van vijf seconden wanneer iemand door de poortjes gaat zonder te betalen. Vervolgens wordt AI gebruikt om een omschrijving van de zwartrijder te maken, die dan automatisch naar de MTA wordt gestuurd, zo laat de ontwikkelaar van de camera's tegenover Gothamist weten.

De MTA had in december nog een uitvraag bij leveranciers gedaan, waarbij het informatie zocht over "AI Video Analytics for Forbidden Objects, Unattended Items, Unsafe Behaviors" (pdf). Volgens de MTA is het doel om een 'systeem te implementeren dat een proactieve veiligheidsaanpak mogelijk maakt door AI-gedreven technologie te gebruiken die onveilig en afwijkend gedrag kan detecteren en voorspellen', aldus de omschrijving.

Het Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.), een privacy- en burgerrechtenorganisatie uit New York, veroordeelt de test met de AI-camera's. Volgens de organisatie werken de camera's etnisch profileren in de hand. Onlangs liet supermarktketen Wegmans in New York weten dat verschillende winkels zijn voorzien van gezichtsherkenningscamera's. De supermarktketen stelt dat het systeem gezichtsherkenningsdata verzamelt en alleen gebruikt om personen te identificeren die eerder zijn aangemerkt wegens wangedrag.