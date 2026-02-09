Discord verplicht binnenkort leeftijdsverificatie voor volledige toegang

Door Anoniem: Ik kan alleen maar hopen dat iedereen dit zal boycotten.

Maarja, de schaapjes zullen het wel weer klakkeloos accepteren.

Mensen die het accepteren "schaapjes" noemen is niet een constructieve manier van dit plan bekritiseren. Afhankelijk van wat je doet op discord zal het voor veel mensen gewoon een afweging worden tussen die leeftijdsverificatie ondergaan of noodgedwongen (online) afscheid moeten nemen van een community van gelijkgestemden (een club of vereniging of een guild of clan in een spel, of gewoon een groep mensen die specifieke interesses delen en waar je buiten zo'n discord channel om weinig contactmogelijkheden mee hebt). Mensen bij wie zo'n afweging dan uitvalt naar de "dan helaas maar noodgedwongen die leeftijdsverificatie ondergaan" kant moet je niet wegzetten als "schaapjes"; iedereen maakt zelf z'n eigen afweging tussen wat hij of zij accepteert en waar ze de grens trekken. Bij zo'n community horen is voor veel mensen heel waardevol, en er zijn ook mensen die gewoon niet zo'n probleem hebben met leeftijdsverificatie. Als je lid bent van communities die "content voor volwassenen delen" dan kan ik me zelfs indenken dat je er blij mee bent omdat je dan keihard kan maken dat je onmogelijk kon weten dat iemand met wie je foto's aan het uitwisselen was minderjarig was. Als jij vanaf volgend jaar verplicht online je leeftijd moet verifieeren met een video-selfie om je rijbewijs, werk, of inschrijving bij je universiteit te behouden dan ga je waarschijnlijk ook overstag, ook al wil je liever niet. Dat maakt je dan nog geen "schaapje", maar het slachtoffer van een overdreven controle-drift.Het is constructiever om te onderbouwen waarom het een slecht idee is, wat de risico's zijn, en wat de nadelige bij-effecten ervan zijn. Je kan wijzen op het problematische "track record" van die derde partijen die de checks uitvoeren.