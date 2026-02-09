Discord verplicht binnenkort leeftijdsverificatie voor volledige toegang

Het populaire communicatieplatform Discord verplicht binnenkort online leeftijdsverificatie voor alle gebruikers die volledige toegang willen hebben. Gebruikers die hun leeftijd niet laten verifiëren zullen worden beschouwd als minderjarige en kunnen daardoor geen volledig gebruik van het platform maken, zo laat het platform vandaag weten. Discord kwam eind vorig jaar nog in het nieuws omdat het de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers had gelekt die voor identiteitsverificatie waren verstrekt.
Voor het uitvoeren van de leeftijdsverificatie kunnen gebruikers een gezichtsscan ondergaan, waarbij een videoselfie moet worden gemaakt, of een kopie van hun identiteitsbewijs met een selfie naar één van de "vendor partners" uploaden. Discord stelt dat het in de toekomst meer opties voor leeftijdsverificatie gaat aanbieden. Het platform claimt dat de maatregel tieners veilig moet houden.
Gebruikers waarvan de leeftijd niet is geverifieerd krijgen met allerlei beperkingen te maken, waaronder contentfilters, het niet kunnen bezoeken van 'age-gated spaces', het standaard doorsturen van privéberichten van gebruikers die de gebruiker mogelijk niet kent naar een aparte inbox en 'stage restrictions'. Zo kunnen niet-geverifieerde gebruikers niet spreken in Stage channels. De "teen-by-default" instellingen worden vanaf volgende maand wereldwijd gefaseerd ingevoerd.
