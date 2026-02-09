Nieuws
image

Discord verplicht binnenkort leeftijdsverificatie voor volledige toegang

maandag 9 februari 2026, 16:37 door Redactie, 2 reacties

Het populaire communicatieplatform Discord verplicht binnenkort online leeftijdsverificatie voor alle gebruikers die volledige toegang willen hebben. Gebruikers die hun leeftijd niet laten verifiëren zullen worden beschouwd als minderjarige en kunnen daardoor geen volledig gebruik van het platform maken, zo laat het platform vandaag weten. Discord kwam eind vorig jaar nog in het nieuws omdat het de identiteitsbewijzen van 70.000 gebruikers had gelekt die voor identiteitsverificatie waren verstrekt.

Voor het uitvoeren van de leeftijdsverificatie kunnen gebruikers een gezichtsscan ondergaan, waarbij een videoselfie moet worden gemaakt, of een kopie van hun identiteitsbewijs met een selfie naar één van de "vendor partners" uploaden. Discord stelt dat het in de toekomst meer opties voor leeftijdsverificatie gaat aanbieden. Het platform claimt dat de maatregel tieners veilig moet houden.

Gebruikers waarvan de leeftijd niet is geverifieerd krijgen met allerlei beperkingen te maken, waaronder contentfilters, het niet kunnen bezoeken van 'age-gated spaces', het standaard doorsturen van privéberichten van gebruikers die de gebruiker mogelijk niet kent naar een aparte inbox en 'stage restrictions'. Zo kunnen niet-geverifieerde gebruikers niet spreken in Stage channels. De "teen-by-default" instellingen worden vanaf volgende maand wereldwijd gefaseerd ingevoerd.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 16:43 door Anoniem
Ik kan alleen maar hopen dat iedereen dit zal boycotten.
Maarja, de schaapjes zullen het wel weer klakkeloos accepteren.
Reageer met quote
Vandaag, 17:37 door Reinder
Door Anoniem: Ik kan alleen maar hopen dat iedereen dit zal boycotten.
Maarja, de schaapjes zullen het wel weer klakkeloos accepteren.

Mensen die het accepteren "schaapjes" noemen is niet een constructieve manier van dit plan bekritiseren. Afhankelijk van wat je doet op discord zal het voor veel mensen gewoon een afweging worden tussen die leeftijdsverificatie ondergaan of noodgedwongen (online) afscheid moeten nemen van een community van gelijkgestemden (een club of vereniging of een guild of clan in een spel, of gewoon een groep mensen die specifieke interesses delen en waar je buiten zo'n discord channel om weinig contactmogelijkheden mee hebt). Mensen bij wie zo'n afweging dan uitvalt naar de "dan helaas maar noodgedwongen die leeftijdsverificatie ondergaan" kant moet je niet wegzetten als "schaapjes"; iedereen maakt zelf z'n eigen afweging tussen wat hij of zij accepteert en waar ze de grens trekken. Bij zo'n community horen is voor veel mensen heel waardevol, en er zijn ook mensen die gewoon niet zo'n probleem hebben met leeftijdsverificatie. Als je lid bent van communities die "content voor volwassenen delen" dan kan ik me zelfs indenken dat je er blij mee bent omdat je dan keihard kan maken dat je onmogelijk kon weten dat iemand met wie je foto's aan het uitwisselen was minderjarig was. Als jij vanaf volgend jaar verplicht online je leeftijd moet verifieeren met een video-selfie om je rijbewijs, werk, of inschrijving bij je universiteit te behouden dan ga je waarschijnlijk ook overstag, ook al wil je liever niet. Dat maakt je dan nog geen "schaapje", maar het slachtoffer van een overdreven controle-drift.

Het is constructiever om te onderbouwen waarom het een slecht idee is, wat de risico's zijn, en wat de nadelige bij-effecten ervan zijn. Je kan wijzen op het problematische "track record" van die derde partijen die de checks uitvoeren.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image