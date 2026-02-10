De Deense privacytoezichthouder Datatilsynet heeft 51 Deense gemeenten berispt voor het gebruik van Google-producten op scholen. Het gaat specifiek om Google Chromebooks en Google Workspace for Education. Een aantal Deense gemeenten maakt in het basisonderwijs gebruik van de Google-producten. In deze situatie zijn de gemeenten de verwerkingsverantwoordelijke en Google de gegevensverwerker. Daarbij maakt Google op zijn beurt gebruik van een keten van subverwerkers.

Twee jaar geleden vroeg Datatilsynet de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, naar de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke bij het gebruik van gegevensverwerkers en subverwerkers van buiten de EU. De EDPB stelde dat de verwerkingsverantwoordelijke een volledig overzicht van alle verwerkers en subverwerkers moet hebben, hun rollen, locaties en het voldoen aan AVG-regels, waaronder regels over internationale gegevensuitwisseling.

Datatilsynet stelt vast dat de gemeenten in hun rol als verwerkingsverantwoordelijke niet aan de AVG-verplichtingen voldoen. Zo hadden de gemeenten niet geverifieerd of de subverwerkers waarmee Google werkt zich aan de verwerkingsovereenkomst houden, en dan met name de doorgifte van data naar derde landen. Contractuele verplichtingen alleen zijn niet voldoende voor datadoorgifte naar onveilige landen zoals India, Mexico en Taiwan, aldus de toezichthouder.

Volgens de Deense privacytoezichthouder voldoet de verwerking van persoonlijke gegevens door de scholen dan ook niet aan de eisen van de AVG. Daarnaast stelt Datatilsynet dat gemeenten waarschijnlijk de AVG overtreden als ze Google-producten gebruiken die niet op de juiste manier zijn geconfigureerd. De toezichthouder uit ook ernstige kritiek op de verwerking van persoonsgegevens door de gemeenten bij het gebruik van Google-producten voor het lesgeven in het basisonderwijs. Hoewel Datatilsynet gemeenten op de vingers tikt besloot het geen boetes op te leggen en heeft het de zaak gesloten.