AP moet nieuw besluit nemen over verplichte pinbetaling bij Arnhemse bioscoop

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet binnen acht weken een nieuw besluit nemen in een zaak die draait om de vraag of een Arnhemse bioscoop contante betaling van filmkaartjes mag weigeren. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Sinds de verhuizing naar een nieuw pand kunnen bezoekers van de Arnhemse arthouse-bioscoop Focus Filmtheater niet meer contant voor hun bioscoopkaartje betalen.

"Focus heeft besloten om alleen PIN-betalingen toe te staan vanuit het oogpunt van veiligheid en ter bescherming van haar medewerkers. Het is een feit van algemene bekendheid dat een bedrijf minder aantrekkelijk is voor overvallers / diefstal / verduistering als er geen contant geld aanwezig is. Focus wil haar medewerkers – een groot deel van de mensen op de vloer is bovendien vrijwilliger – niet belasten met deze verantwoordelijkheid", zo laat Focus op de eigen website weten.

De Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker diende in augustus 2018 bij de AP een handhavingsverzoek in. Dat verzoek werd in november 2019 door de toezichthouder afgewezen. Volgens de AP is niemand verplicht om contant geld als wettig betaalmiddel te accepteren. Tevens stelt de toezichthouder dat de bioscoop via haar algemene voorwaarden een "contract" met de bioscoopbezoekers tot stand brengt, waaruit een noodzaak zou voortvloeien om persoonsgegevens van de bioscoopbezoekers te verwerken.

"Het moet niet mogelijk zijn dat achteraf door middel van profilering wordt achterhaald voor welke films iemand in de loop der tijd belangstelling heeft getoond. Als deze bioscoop privacyvriendelijke contante betaling mag weigeren, dan is dat het signaal dat iedereen afhankelijk mag worden gemaakt van niet-anonieme methoden om betalingen te doen - via pin of via internet. Dan moet je gaan nadenken wat andere mensen, autoriteiten of geautomatiseerde systemen voor conclusies kunnen trekken over jouw keuze om wel of niet bepaalde films te zien. Dat geeft aan deze zaak een grote lading", liet Jonker destijds weten.

Gerechtvaardigd belang

De rechter kwam in 2022 tot het oordeel dat de privacytoezichthouder niet hoeft in te grijpen. De bioscoop heeft namelijk een gerechtvaardigd belang door contant geld te weigeren en pinnen te verplichten, namelijk het verhogen van de veiligheid. Daarnaast mag de bioscoop via de algemene voorwaarden bij de aankoop van een bioscoopkaartje aan de balie dit ook afdwingen. Hierbij kan de bioscoop een beroep doen op artikel 6 van de AVG, waarin sprake is van een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer er sprake is van de "noodzaak ten behoeve van de uitvoering van een contract".

Verder stelde de rechter dat het mogelijk is om een bioscoopkaartje te kopen met een ergens anders met contant geld gekochte bioscoopbon. "Daarmee blijft de mogelijkheid bestaan om zonder de verwerking van persoonsgegevens een kaartje te kopen", zo staat in het vonnis. De rechtbank kwam dan ook tot het oordeel dat de verwerking van persoonsgegevens evenredig is met de belangen die met de verwerking van de persoonsgegevens zijn gediend.

Jonker besloot om in beroep te gaan bij de Raad van State. Volgens de activist is er sinds de uitspraak in 2022 het nodige veranderd. Zo heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin een acceptatieplicht voor contant geld staat. Verder stelt de privacyactivist dat de bioscoop algemene voorwaarden dwingend aan elke klant oplegt. Volgens Jonker is het met willekeur en zonder noodzaak opleggen van zo’n contract in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan en stelt dat de AP het handhavingsverzoek niet goed heeft gemotiveerd. Volgens de uitspraak kan sociale veiligheid een gerechtvaardigd doel zijn om alleen pinbetalingen te accepteren. "Maar op basis van de informatie in deze zaak kan niet worden vastgesteld of de veiligheid van de medewerkers van de bioscoop in dit geval werkelijk in het geding is", aldus de Raad van State.

Volgens de uitspraak heeft Jonker gemotiveerd betwist dat het accepteren van contante betalingen zou leiden tot onveilige situaties voor de bioscoopmedewerkers, en heeft de AP daar niets tegenover gesteld. "Uit niets blijkt dat het afschaffen van contant geld in dit geval een wezenlijk effect heeft op de veiligheid van de medewerkers van de bioscoop", laat de Raad van State verder weten. Die voegt toe dat alleen het geval dat contant geld gestolen kan worden niet voldoende is om uit een oogpunt van veiligheid contante betalingen af te schaffen en over te stappen op verplichte pinbetalingen. De AP moet nu binnen acht weken een nieuw besluit nemen, waar zowel Jonker als de bioscoop nieuw beroep tegen kunnen indienen.