Backup-dienst ziet hoogste uitval bij harde schijven van Seagate en Toshiba

Back-updienst Backblaze zag vorig jaar de hoogste uitval bij bepaalde harde schijven van Toshiba en Seagate, zo laat het bedrijf in het jaaroverzicht 2025 weten. Backblaze publiceert elk kwartaal en jaarlijks een overzicht van hoe goed de harde schijven presteren die het voor de back-updienst gebruikt. In totaal ging het in 2025 om 344.000 harde schijven verdeeld over dertig verschillende modellen van HGST, Seagate, Toshiba en Western Digital.

Van de 344.000 harde schijven vielen er vorig jaar zo'n 4300 uit, wat een 'annual failure rate' (AFR) van 1,36 procent oplevert. In 2024 en 2023 bedroeg de AFR nog respectievelijk 1,57 procent, 1,70 procent. Een aantal modellen kende vorig jaar echter een veel hogere uitval dan gemiddeld. Een paar modellen kreeg zelfs te maken met een AFR van boven de vijf procent. Het gaat om de Seagate ST10000NM0086 10TB (5,66 procent), Seagate ST12000NM0007 12TB (5,48 procent), Seagate ST14000NM0138 14TB (5,31 procent) en Toshiba MG08ACA16TEY 16TB (6,30 procent).

Een andere schijf die opviel was de HGST HUH728080ALE600 8TB. Van deze disk viel in het vierde kwartaal 10,29 procent van de schijven uit. De AFR bedroeg op jaarbasis 3,56 procent. Volgens Backblaze is deze schijf mogelijk gevoelig voor vibratie. Daarnaast zijn veel van de harde schijven met een hoge AFR al lange tijd in gebruik.