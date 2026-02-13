Nieuws
Bitwarden introduceert 'Cupid Vault' voor het delen van wachtwoorden

vrijdag 13 februari 2026, 13:38 door Redactie, 0 reacties

Wachtwoordmanager Bitwarden heeft een nieuwe feature geïntroduceerd genaamd 'Cupid Vault' waarmee gebruikers wachtwoorden en andere gevoelige informatie met andere personen kunnen delen. De feature is voor alle gebruikers beschikbaar, ook in de gratis versie van de wachtwoordmanager. Gebruikers kunnen een gedeelde wachtwoordkluis aanmaken en iemand anders hiervoor uitnodigen.

De maker van de gedeelde wachtwoordkluis en de uitgenodigde persoon hebben vervolgens toegang tot inloggegevens en andere informatie die in de 'shared vault' worden gedeeld. De toegang van de uitgenodigde persoon kan ook weer door de maker worden ingetrokken. Bitwarden adviseert in dit geval om eerst de uitnodiging in te trekken en daarna wachtwoorden te wijzigen.

