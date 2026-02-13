Thunderbird wil dit jaar 'versie 1' van e-mailclient voor iPhones uitbrengen

De ontwikkelaars van Thunderbird willen dit jaar 'versie 1' van de e-mailclient voor iPhones uitbrengen. "Dat klinkt eenvoudig, maar je moet allerlei complexe, fundamentele zaken bouwen", zegt Jon Bott, engineering manager van het Thunderbird-team. Thunderbird bestaat al sinds 2003 voor de desktop. In 2024 verscheen de eerste mobiele versie voor Android, die volgens cijfers van de Google Play Store inmiddels meer dan een miljoen downloads heeft.

Een versie voor iPhones ontbreekt nog altijd. Daar willen de ontwikkelaars dit jaar verandering in brengen. Dit kwartaal wordt de implementatie van de IMAP- en SMTP-onderdelen afgerond, waarna de implementatie van OAuth volgt. "Zodra we IMAP en OAuth klaar hebben, hebben we het absolute minimum voor een mail-app, waardoor gebruikers mail kunnen versturen en ontvangen", aldus Bott.

Een mail-app moet ook andere features bieden, zoals mailboxes, signatures en het omgaan met bijlagen, gaat de engineering manager verder. Voor dit jaar hoopt het ontwikkelteam 'versie 1' van de iOS-app te kunnen lanceren. Wanneer dit precies zou moeten zijn is nog niet bekend.