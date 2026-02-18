Spaanse rechter beveelt ProtonVPN en NordVPN om illegale streams te blokkeren

Een Spaanse rechtbank heeft vpn-providers ProtonVPN en NordVPN bevolen om ip-adressen te blokkeren waar illegale streams van voetbalwedstrijden zijn te zien. De zaak was aangespannen door de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga en Telefónica Audiovisual Digital (TAD), dat de belangen van telecombedrijf Telefónica behartigt. Volgens de klagende partijen zijn vpn-providers 'technologische tussenpersonen' die het voor hun gebruikers mogelijk maken om illegale streams te bekijken en zijn ze onder Europees recht verplicht om misbruik via hun vpn-netwerk tegen te gaan.

Bij het behandelen van de zaak werden de vpn-providers niet gehoord. ProtonVPN zegt via X ook niet van de zaak op de hoogte te zijn, of de beslissing van de rechter. Spaanse media melden dat het oordeel nu in het Engels wordt vertaald. Volgens ProtonVPN is een gerechtelijk bevel dat niet duidelijk aan de betreffende partijen wordt gecommuniceerd, en zonder dat die de kans krijgen om te worden gehoord, niet rechtsgeldig.

In een reactie tegenover het Spaanse Bandaancha zegt NordVPN ook niet bekend te zijn met een rechtszaak en heeft het ook niet de kans gekregen om zichzelf te verdedigen. Verder stelt NordVPN dat bevelen voor vpn-providers zich alleen op betaalde aanbieders richten en niet op gratis vpn-diensten. Daarnaast is een verbod geen effectieve methode om piraterij te bestrijden, stelt de vpn-provider verder.

NordVPN en ProtonVPN laten niet weten of ze het gerechtelijke bevel ook zullen opvolgen. Het is tevens onduidelijk hoe de Spaanse rechtbank het bevel wil handhaven. NordVPN en ProtonVPN opereren vanuit respectievelijk Panama en Zwitserland.