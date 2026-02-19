Nieuws
image

Odido vergoedt niet de kosten voor het vervangen van paspoort of rijbewijs

donderdag 19 februari 2026, 14:08 door Redactie, 5 reacties

Odido vergoedt op dit moment niet de kosten als klanten hun paspoort of rijbewijs willen vervangen, zo laat het telecombedrijf naar aanleiding van het grote datalek weten. Criminelen wisten in het klantcontactsysteem van de provider de gegevens van 6,2 miljoen mensen te stelen, waaronder paspoort- of rijbewijsnummer en geldigheid van het identiteitsdocument. Volgens Odido is op basis van nu beschikbare informatie het niet nodig dat klanten hun paspoort of rijbewijs gaan vervangen.

"We volgen hierin de richtlijnen van de Nederlandse overheidsinstanties, waaronder het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). In overeenstemming met hun huidige advies hoeven deze documenten niet te worden vervangen, dus vergoeden we op dit moment de kosten voor het vervangen van deze documenten niet", aldus het telecombedrijf op de informatiepagina over het incident, die vandaag van een update werd voorzien.

Verder stelt Odido dat ook het vervangen van het bankrekeningnummer niet nodig is. Bij de aanval werden ook rekeningnummers van klanten buitgemaakt. "We volgen hierin de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zij hebben ook benadrukt dat het niet mogelijk is om met een bankrekeningnummer in te loggen in je bankomgeving zoals je bankapp of internetbankieren." Hoe de aanvallers op het klantcontactsysteem konden inbreken is nog altijd niet door Odido bekendgemaakt. Eerder meldde de NOS dat dit was gedaan door middel van een combinatie van phishing en social engineering.

Reacties (5)
Reageer met quote
Vandaag, 14:18 door Anoniem
Juridische vraag
Door een hack bij mijn telecomprovider zijn al mijn gegevens gestolen. Kan ik de kosten verhalen?
woensdag 18 februari 2026, 13:20 door Arnoud Engelfriet

https://www.security.nl/posting/925285/
Reageer met quote
Vandaag, 14:19 door Anoniem
"Volgens Odido is op basis van nu beschikbare informatie het niet nodig dat klanten hun paspoort of rijbewijs gaan vervangen."

Zou ik ook zeggen
Reageer met quote
Vandaag, 14:31 door Anoniem
Ik neem aan dat Odido alle ID bewijzen en nummers die het betreft heeft gemeld bij het CMI (primair advies bij paspoortgegevens-lek).
Zodat misbruik makkelijker te identificeren wordt.


Volgens het CMI: https://www.rvig.nl/werkinstructie-melden-vermoeden-mogelijke-fraude

.....

Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij/zij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude heeft dan nog niet plaatsgevonden.

In al deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het verificatieregister. Er zijn diverse instanties die dit register kunnen raadplegen, als het document voorkomt krijg je een melding van deze registratie. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel mogelijk voorkomen.

.....
Reageer met quote
Vandaag, 14:38 door Anoniem
Wat een onvoorstelbare naïviteit lees ik hier.

Hebben ze bij Odido en de overheid wel eens gehoord van Helpdeskfraude, waarbij oplichters de gestolen gegevens van personen gebruiken om via babbeltrucs je over te halen om je bankrekening te leeg te plunderen?
Reageer met quote
Vandaag, 14:41 door linuxpro
Ik voel een massaclaim aankomen, Odildo kan zoveel zeggen maar wacht maar tot de eerste gevallen van misbruik van de buitgemaakte data aan het licht komen. Die gaan zo hard onderuit in een rechtzaak.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components