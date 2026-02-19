Odido vergoedt niet de kosten voor het vervangen van paspoort of rijbewijs

Odido vergoedt op dit moment niet de kosten als klanten hun paspoort of rijbewijs willen vervangen, zo laat het telecombedrijf naar aanleiding van het grote datalek weten. Criminelen wisten in het klantcontactsysteem van de provider de gegevens van 6,2 miljoen mensen te stelen, waaronder paspoort- of rijbewijsnummer en geldigheid van het identiteitsdocument. Volgens Odido is op basis van nu beschikbare informatie het niet nodig dat klanten hun paspoort of rijbewijs gaan vervangen.

"We volgen hierin de richtlijnen van de Nederlandse overheidsinstanties, waaronder het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). In overeenstemming met hun huidige advies hoeven deze documenten niet te worden vervangen, dus vergoeden we op dit moment de kosten voor het vervangen van deze documenten niet", aldus het telecombedrijf op de informatiepagina over het incident, die vandaag van een update werd voorzien.

Verder stelt Odido dat ook het vervangen van het bankrekeningnummer niet nodig is. Bij de aanval werden ook rekeningnummers van klanten buitgemaakt. "We volgen hierin de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zij hebben ook benadrukt dat het niet mogelijk is om met een bankrekeningnummer in te loggen in je bankomgeving zoals je bankapp of internetbankieren." Hoe de aanvallers op het klantcontactsysteem konden inbreken is nog altijd niet door Odido bekendgemaakt. Eerder meldde de NOS dat dit was gedaan door middel van een combinatie van phishing en social engineering.