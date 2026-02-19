Man krijgt 8 jaar cel voor belastingfraude via gehackte belastingadviseurs

Een 37-jarige Nigeriaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens grootschalige belastingfraude via gehackte belastingadviseurs. Ook moet de verdachte een schadevergoeding van 1,4 miljoen dollar betalen. De verdachte wist van 2016 tot en met 2021 meerdere Amerikaanse belastingadviesbureaus door middel van phishing met malware te infecteren.

In de e-mails deed de verdachte zich voor als potentiële klant, maar in werkelijkheid werden de ontvangers verleid tot het downloaden en openen van een remote acess trojan (RAT) waarmee de man volledige controle over het systeem kreeg. Hiervoor werd in de phishingmails gelinkt naar een "vermomd uitvoerbaar bestand" gehost bij Dropbox (pdf). Door middel van de RAT wist de verdachte persoonlijke gegevens en belastinginformatie van de klanten van de belastingadviesbureaus te downloaden.

De gestolen gegevens werden vervolgens gebruikt voor het indienen van frauduleuze belastingaangiftes. Daarbij werden rekeningen opgegeven die van de verdachte en zijn handlangers waren, waar de belastingteruggave op gestort moest worden. De man en zijn handlangers dienden meer dan duizend frauduleuze belastingaangiftes in, waarbij ze over een periode van vijf jaar in totaal een bedrag van 8,1 miljoen dollar terugvroegen. De verdachte en zijn handlangers ontvingen uiteindelijk meer dan 1,3 miljoen dollar aan frauduleuze belastingteruggaves.