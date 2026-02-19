Apple in VS aangeklaagd wegens het niet uitrollen van client-side scanning

De Amerikaanse staat West Virginia heeft Apple aangeklaagd omdat het geen client-side scanning op iPhones heeft uitgerold en wil dat het bedrijf dit alsnog doet. De staat wil dat Apple gaat controleren welke foto's iPhone-gebruikers naar iCloud uploaden. Oorspronkelijk was Apple van plan om client-side scanning te implementeren, maar besloot dit na felle kritiek niet te doen. Het techbedrijf stelde vervolgens dat client-side scanning de deur opent voor massasurveillance.
Privacyexperts, deskundigen en burgerrechtenbewegingen hadden en hebben nog altijd felle kritiek op het plan om foto's van gebruikers die naar iCloud worden geüpload op misbruikmateriaal te controleren. Zo is er de angst dat het systeem door autoritaire regimes kan worden misbruikt of dat overheden besluiten om ook op andere soorten afbeeldingen te controleren. Vanwege alle kritiek besloot Apple de uitrol in 2021 te pauzeren en zag daar in 2022 volledig van af.
"Het scannen van de iCloud-data van elke gebruiker zou nieuwe mogelijkheden voor datadieven openen om te misbruiken", liet Apple in een reactie op de beslissing weten. Daarnaast zou het voor een hellend vlak van onbedoelde gevolgen kunnen zorgen. "Het scannen van één type content bijvoorbeeld, opent de deur voor massasurveillance en kan ervoor zorgen om andere versleutelde berichtensystemen op andere type content te doorzoeken."
De procureur-generaal van de Amerikaanse staat West Virginia claimt dat Apple te weinig doet om te voorkomen dat misbruikmateriaal wordt opgeslagen op iPhones en in iCloud. De staat wil dat het techbedrijf wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding en het alsnog implementeren van maatregelen om misbruikmateriaal effectief te detecteren. Apple laat in een reactie tegenover CNBC weten dat het beschermen van de veiligheid en privacy van gebruikers, met name kinderen, centraal staat in alles wat het doet.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.