Apple in VS aangeklaagd wegens het niet uitrollen van client-side scanning

De Amerikaanse staat West Virginia heeft Apple aangeklaagd omdat het geen client-side scanning op iPhones heeft uitgerold en wil dat het bedrijf dit alsnog doet. De staat wil dat Apple gaat controleren welke foto's iPhone-gebruikers naar iCloud uploaden. Oorspronkelijk was Apple van plan om client-side scanning te implementeren, maar besloot dit na felle kritiek niet te doen. Het techbedrijf stelde vervolgens dat client-side scanning de deur opent voor massasurveillance.

Privacyexperts, deskundigen en burgerrechtenbewegingen hadden en hebben nog altijd felle kritiek op het plan om foto's van gebruikers die naar iCloud worden geüpload op misbruikmateriaal te controleren. Zo is er de angst dat het systeem door autoritaire regimes kan worden misbruikt of dat overheden besluiten om ook op andere soorten afbeeldingen te controleren. Vanwege alle kritiek besloot Apple de uitrol in 2021 te pauzeren en zag daar in 2022 volledig van af.

"Het scannen van de iCloud-data van elke gebruiker zou nieuwe mogelijkheden voor datadieven openen om te misbruiken", liet Apple in een reactie op de beslissing weten. Daarnaast zou het voor een hellend vlak van onbedoelde gevolgen kunnen zorgen. "Het scannen van één type content bijvoorbeeld, opent de deur voor massasurveillance en kan ervoor zorgen om andere versleutelde berichtensystemen op andere type content te doorzoeken."

De procureur-generaal van de Amerikaanse staat West Virginia claimt dat Apple te weinig doet om te voorkomen dat misbruikmateriaal wordt opgeslagen op iPhones en in iCloud. De staat wil dat het techbedrijf wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding en het alsnog implementeren van maatregelen om misbruikmateriaal effectief te detecteren. Apple laat in een reactie tegenover CNBC weten dat het beschermen van de veiligheid en privacy van gebruikers, met name kinderen, centraal staat in alles wat het doet.