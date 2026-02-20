Banken en webshops gebruiken browser-fingerprinting zonder toestemming van gebruikers

Verschillende Nederlandse banken en webshops maken gebruik van browser-fingerprinting zonder dat gebruikers hier toestemming voor hebben gegeven, zo meldt De Telegraaf op basis van eigen onderzoek. Via de technologie is het mogelijk om gebruikers online te volgen, maar de bedrijven stellen dat ze het voor het bestrijden en voorkomen van fraude toepassen.

Bij browser-fingerprinting wordt een digitale identiteit van een gebruiker gecreëerd door allerlei details over het systeem van de gebruiker te verzamelen. Denk hierbij aan de ingestelde tijdzone, versie van het OS en de browser, geïnstalleerde plug-ins en hardwarematige kenmerken. Hierdoor ontstaat een soort vingerafdruk waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd wanneer zij een website bezoeken, ook als zij een nieuwe browsersessie starten en zonder het gebruik van cookies.

De Telegraaf stelt op basis van eigen onderzoek dat ABN Amro, AliExpress, Amazon. Bol, De Bijenkorf, H&M, Ikea, Marktplaats, Rabobank Vinted, Wehkamp en Zalando browser-fingerprinting toepassen, zonder dat gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven. ABN Amro, Bol.com, H&M, Marktplaats, Rabobank, Wehkamp en Zalando stellen tegenover de krant dat ze inderdaad browser-fingerprinting toepassen. De bedrijven stellen dat dit niet wordt gedaan om gebruikers te volgen, maar om fraude te detecteren en tegen te gaan.

"Dit is een privacyschendende techniek", zo laat de Consumentenbond tegenover De Telegraaf weten. "Het levert ongevraagd een ’kenteken’ op dat kan worden gebruikt om je internetgedrag te volgen." Volgens privacyjurist Charlotte Meindersma leidt fingerprinting naar een specifiek persoon en daarmee persoonsgegevens. "Dat ze dat gebruiken, zou in de privacyverklaring moeten staan. Als dat niet gebeurt, is dat een overtreding van de AVG."

Marktplaats laat in een verklaring weten dat het inderdaad browser-fingerprinting zonder toestemming van gebruikers toepast. Dat doet de website naar eigen zeggen op basis van het gerechtvaardigd belang om het platform veilig te houden voor gebruikers. Rabobank zegt dat het fingerprinting toepast om mensen van bots te onderscheiden. "Fingerprinting wordt niet gebruikt voor het in kaart brengen van het bezoekersgedrag, het verrijken van klantprofielen en/of voor marketingdoeleinden."

Organisaties die fingerprinting gebruiken om bezoekers te tracken moeten bezoeken daarover informeren, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. "Daarnaast moet een bedrijf een grondslag hebben voor het verwerken van persoonsgegevens. Bij volgtechnieken op het internet betekent dat vrijwel altijd dat dat alleen mag als de websitebezoeker daarvoor toestemming heeft gegeven."