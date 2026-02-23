Advocaten verplicht op cursus gestuurd wegens het verkeerd gebruik van AI

Twee advocaten zijn verplicht op cursus gestuurd wegens het verkeerd gebruik van AI, zo laat Wouter Timmermans van de Orde van Advocaten tegenover de NOS weten. De Orde is de toezichthouder op de advocatuur. Volgens Timmermans gaan advocaten niet altijd goed om met AI. Drie advocaten hebben inmiddels wegens het verkeerd gebruik een waarschuwing gekregen, twee moesten verplicht op een AI-cursus.
De advocaten gebruiken de AI-software om hun argumenten bij de rechter te onderbouwen. In de argumenten werd verwezen naar eerdere uitspraken, maar die bleken over een ander onderwerp te gaan of zelfs helemaal niet te bestaan. "Het kwalijkste dat ik heb gezien, is dat advocaten klakkeloos overnemen wat AI produceert, en dat vervolgens indienen in de rechtszaal zonder het te controleren", aldus Timmermans. Hij voegt toe dat wat AI produceert vaak heel logisch leest, ook als het eigenlijk onzin is. "Je kunt er niet honderd procent op vertrouwen dat die informatie klopt."
Rechters in Arnhem, Rotterdam en Groningen hebben de afgelopen maanden meerdere keren het vermoeden uitgesproken dat advocaten chatbots zoals ChatGPT verkeerd gebruikten. Er werd dan verwezen naar niet relevante of niet bestaande uitspraken. "Als advocaat kun je niet zomaar bronnen noemen die niet bestaan. Dit soort AI-programma's schrijven teksten die niet altijd kloppen. Je moet dat altijd controleren. Dat niet doen is ernstig", aldus Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Deken heeft inmiddels meer dan drie onderzoeken naar verkeerd AI-gebruik gedaan.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.