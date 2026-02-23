Advocaten verplicht op cursus gestuurd wegens het verkeerd gebruik van AI

Twee advocaten zijn verplicht op cursus gestuurd wegens het verkeerd gebruik van AI, zo laat Wouter Timmermans van de Orde van Advocaten tegenover de NOS weten. De Orde is de toezichthouder op de advocatuur. Volgens Timmermans gaan advocaten niet altijd goed om met AI. Drie advocaten hebben inmiddels wegens het verkeerd gebruik een waarschuwing gekregen, twee moesten verplicht op een AI-cursus.

De advocaten gebruiken de AI-software om hun argumenten bij de rechter te onderbouwen. In de argumenten werd verwezen naar eerdere uitspraken, maar die bleken over een ander onderwerp te gaan of zelfs helemaal niet te bestaan. "Het kwalijkste dat ik heb gezien, is dat advocaten klakkeloos overnemen wat AI produceert, en dat vervolgens indienen in de rechtszaal zonder het te controleren", aldus Timmermans. Hij voegt toe dat wat AI produceert vaak heel logisch leest, ook als het eigenlijk onzin is. "Je kunt er niet honderd procent op vertrouwen dat die informatie klopt."

Rechters in Arnhem, Rotterdam en Groningen hebben de afgelopen maanden meerdere keren het vermoeden uitgesproken dat advocaten chatbots zoals ChatGPT verkeerd gebruikten. Er werd dan verwezen naar niet relevante of niet bestaande uitspraken. "Als advocaat kun je niet zomaar bronnen noemen die niet bestaan. Dit soort AI-programma's schrijven teksten die niet altijd kloppen. Je moet dat altijd controleren. Dat niet doen is ernstig", aldus Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Deken heeft inmiddels meer dan drie onderzoeken naar verkeerd AI-gebruik gedaan.