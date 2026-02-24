VK geeft bedrijf boete van 1,6 miljoen euro voor het niet toepassen van leeftijdsverificatie

De Britse toezichthouder Ofcom heeft een bedrijf een boete van omgerekend 1,6 miljoen euro opgelegd omdat het geen leeftijdsverificatie toepast op de websites die het aanbiedt. Sinds vorig jaar juli zijn allerlei soorten websites in het Verenigd Koninkrijk verplicht om de leeftijd van hun bezoekers te verifiëren, anders kunnen zij hoge boetes krijgen.

Het beboete bedrijf exploiteert verschillende pornografische websites waarvoor de Britse autoriteiten leeftijdsverificatie verplicht hebben besteld. Volgens de autoriteiten moet de maatregel voorkomen dat kinderen dergelijke content kunnen bezoeken. Naast de opgelegde boete heeft Ofcom het bedrijf ook verplicht om "effectieve leeftijdscontroles" uit te voeren, anders krijgt een boete van omgerekend 1100 euro per dag.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen. Eerder bleek al dat Britse internetgebruikers op grote schaal gebruikmaken van vpn-diensten om de verplichte leeftijdscontroles te omzeilen.