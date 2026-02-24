SIDN haalde vorig jaar 413 domeinen wegens malware en phishing uit .nl-zone

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, heeft vorig jaar 413 domeinen wegens malware en phishing uit de .nl-zone gehaald, zo laat de organisatie in het vandaag verschenen Transparantierapport weten. De .nl-zone telde vorig jaar meer dan zes miljoen domeinnamen. In het geval van vermoedelijke malware of phishing bij een domeinnaam stuurt SIDN eerst een waarschuwing naar de betrokken houders, hosters en registrars met het verzoek hiernaar te kijken en in het geval van phishing of malware dit ook op te lossen.

In totaal stuurde SIDN vorig jaar 3700 van dergelijke waarschuwingen. Het allergrootste deel van deze waarschuwingen had betrekking op phishing en malware. 348 waarschuwingen gingen over fake webshops en 391 waarschuwingen werden gedaan wegens gedefacede websites. Gewaarschuwde partijen krijgen maximaal 66 uur om het probleem te verhelpen. Wanneer SIDN vervolgens vaststelt dat het probleem nog steeds aanwezig is, wordt de domeinnaam uit de .nl-zone gehaald. Vorig jaar werd dat in totaal 413 keer gedaan.

Daarnaast werden 22 domeinnamen uit de .nl-zone gehaald wegens strafbare of onrechtmatige content. SIDN ontving vorig jaar 87 zogenoemde Notice-and-Take-Down-verzoeken, waarin werd gevraagd om een domeinnaam offline te halen. "In 22 gevallen maakten we, na beoordeling van het verzoek, de domeinnaam ook daadwerkelijk onbereikbaar", zo stelt de stichting. De voornaamste reden was dat de betreffende domeinnamen werden misbruikt voor identiteitsfraude, om zo mensen op te lichten.