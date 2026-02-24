Stichting Privacy First wil dat drogisterijen geen gebruikersdata meer delen met Big Tech. "Het idee dat je “veilig” bent door cookies te weigeren is achterhaald", aldus de stichting die reageert op berichtgeving dat drogisterijen privacygevoelige informatie over aangekochte of bekeken medische zelftests en andere gezondheidsproducten naar Google en Meta sturen. Dit gebeurt door middel van trackingcookies die de drogisterijen op hun websites plaatsen.

"Waarom dit zo problematisch is, heeft te maken met het feit dat de risico’s allesbehalve theoretisch zijn. De risico’s zijn reëel en ernstig met als gevolg dat er totaal geen privacygevoel meer is, het vertrouwen weg is en er ook nog juridische gevolgen aan verbonden kunnen worden", zo stelt Privacy First in een reactie. "Dit is geen abstract privacydebat. Dit gaat over machtsverhoudingen, over controle, over kwetsbaarheid." Als risico wordt gewezen naar datalekken, chantage, reputatieschade en strafrechtelijke risico's.

Volgens de privacystichting moeten bezoekers niet verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen bescherming tegen dergelijke tracking. "Het idee dat je “veilig” bent door cookies te weigeren is achterhaald. In eerste instantie zijn online drogisterijen zelf verantwoordelijk voor het (laten) plaatsen van de trackers." Daarnaast wijst Privacy First naar sneller optreden door de Autoriteit Persoonsgegevens. "Handhaving is vaak achteraf en versnipperd. Tegen de tijd dat er een boete ligt, zijn er al duizenden, zo niet miljoenen profielen gemaakt en verspreid."

"Bedrijven verzamelen elke dag meer data omdat het winst oplevert, totdat ze worden teruggefloten. Als maatschappij moeten we duidelijker aangeven waar de grens ligt", zo laat de stichting verder weten. Die vindt dat er geen tracking meer moet plaatsvinden op basis van bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast moet privacy by design de norm worden en moet er worden nagedacht over een verbod op tracking van gevoelige persoonsgegevens.

"We kunnen niet langer doen alsof dit een technisch detail is. Het doorspelen van gevoelige gezondheidsdata aan advertentieplatforms is een fundamentele aantasting van de persoonlijke levenssfeer", gaat Privacy First verder. "Gevoelige gezondheidsdata horen niet thuis in advertentieprofielen. Dat zou geen discussie meer mogen zijn."