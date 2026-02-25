Thuiswinkel.org kan als ‘trusted flagger’ nu malafide webshops bij politie melden

Thuiswinkel.org is bij het Landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) van de politie aangemerkt als 'trusted flagger', waardoor meldingen die het bij het meldpunt doet over malafide webshops met prioriteit worden opgepakt. "Tot nu toe waren meerdere meldingen van slachtoffers nodig voordat opsporingsinstanties actie ondernamen", aldus Thuiswinkel.org. "Met de trusted flagger-status kan Thuiswinkel.org dit proces versnellen." Vooralsnog gaat het om een pilot waarbij de branchevereniging voor webwinkels zelf en namens leden melding kan doen.

Zowel de politie als Thuiswinkel.org stellen dat er een toename is van het aantal slachtoffers dat malafide webshops maken. “Helaas blijft het aantal aangiftes van aan- en verkoopfraude met betrekking tot webshops stijgen. Door samen te werken met brancheorganisaties kunnen we effectiever optreden tegen malafide handelspartijen", zegt Gijs van der Linden, teamleider van het LMIO.

Vorig jaar ontving de politie 15.000 aangiftes over oplichting door webshops. "Tegelijkertijd is bekend dat naar schatting slechts één op de vijf slachtoffers aangifte doet. Dat betekent dat het werkelijke aantal slachtoffers mogelijk oploopt tot 75.000 per jaar", aldus Thuiswinkel.org. Wanneer het LMIO vaststelt dat er sprake is van een malafide webshop zal SIDN via een speciale procedure het domein offline halen als het om een .nl-domeinnaam gaat. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.