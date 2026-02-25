Apple verplicht in bepaalde landen leeftijdsverificatie voor downloaden 18+ apps

Apple verplicht in bepaalde landen leeftijdsverificatie om apps te kunnen downloaden die als 18+ zijn aangemerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om apps om te gokken of die verwijzingen naar alcohol, roken, drugsgebruik, seksuele content of naaktheid en realistisch geweld bevatten. Sinds gisteren kunnen gebruikers in Australië , Brazilië en Singapore geen 18+ apps meer downloaden, tenzij bevestigd is dat het om volwassen gebruikers gaat.

Apple zegt dat de App Store de leeftijd automatisch controleert, maar geeft in de aankondiging geen verdere uitleg hoe het dit precies doet. Daarnaast stelt Apple dat ontwikkelaars mogelijk aparte verplichtingen hebben waar ze aan moeten voldoen om de leeftijd van hun gebruikers te verifiëren. Om hierbij te helpen heeft Apple de 'Declared Age Range API' beschikbaar gesteld. Via deze API kunnen ontwikkelaars aan hun gebruikers vragen in welke leeftijdsgroep ze zitten. Dit moet voorkomen dat de ontwikkelaars toegang tot persoonlijke informatie van gebruikers krijgen, zoals hun geboortedatum.

In een uitleg over het 'age assurance framework' aan ontwikkelaars stelt Apple nogmaals dat ontwikkelaars zelf verantwoordelijk zijn om te controleren dat hun gebruikers wel de juiste leeftijd hebben. "In bepaalde regio's, waar wettelijk verplicht, gebruikt Apple age assurance methodes om de leeftijd van een Apple-accounthouder te bevestigen en deelt via de Declared Age Range API leeftijdsgroepen met je. In deze regio's moet jij de leeftijd controleren van de mensen die je app gebruiken."