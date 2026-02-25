CBS: 64 procent werkenden vreest verlies van vaardigheden en kennis door AI

64 procent van de werkenden denkt dat AI voor een verlies van vaardigheden en kennis bij personeel zorgt, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen onderzoek. Bijna de helft denkt dat AI werkzaamheden minder interessant maakt en 41 procent stelt dat AI een deel van hun werkzaamheden kan overnemen. Vier procent van de ondervraagden verwacht zelfs dat hun werk helemaal door AI kan worden overgenomen.

"Mensen die al met AI werken, denken vaker dat hun werk geheel of deels vervangen kan worden door AI (56 procent) dan mensen die dat niet doen (37 procent). Omgekeerd denken mensen die nog niet met AI werken vaker dat hun werk niet vervangen kan worden door AI dan werkenden die het wel gebruiken", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hbo- en wo-geschoolden en jongvolwassenen denken vaker dan gemiddeld dat AI een deel van hun werkzaamheden kan overnemen. 43 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt AI te gebruiken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Vorig jaar lieten onderzoekers van MIT zien dat het gebruik van AI voor bepaalde taken, zoals het schrijven van teksten, hersenactiviteit en geheugen bij mensen kan verminderen. Vorig jaar werden ook in de Tweede Kamer vragen gesteld over het verlies van vaardigheden door het gebruik van AI-toepassingen binnen de zorg.