Ex-directeur defensiebedrijf krijgt 7 jaar cel voor verkoop van gestolen zerodays

Een voormalige directeur van een Amerikaans defensiebedrijf is in de Verenigde Staten wegens de verkoop van gestolen zeroday-exploits veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim zeven jaar. Volgens de openbaar aanklager verkocht de 39-jarige Australiër exploits die exclusief voor de Amerikaanse overheid en geselecteerde bondgenoten waren bedoeld, aan een Russische reseller.
De verkochte exploits en informatie hadden een waarde van 35 miljoen dollar, aldus de aanklager. Die stelde ook dat de exploits toegang tot miljoenen computers konden geven. De verdachte bekende eind vorig jaar dat hij gedurende een periode van drie jaar in totaal acht "cyber-exploit components" van zijn werkgever stal. De exploits werden verkocht tot bedragen van vier miljoen dollar, laat de aanklager verder weten. Het geld werd uitgegeven aan luxe vakanties, juwelen, horloges, kleding en vastgoed. De Australiër bekende ook dat zijn acties zijn werkgever 35 miljoen dollar hebben gekost.
"Het stelen van bedrijfsgeheimen van een bedrijf dat op nationale veiligheid gerichte cyber- en inlichtingensoftware verkoopt aan de Amerikaanse overheid en bondgenoten raakt per definitie de nationale veiligheid", aldus de rechter. Die voegde toe dat de verdachte heeft bekend dat zijn acties de Amerikaanse en Australische inlichtingendiensten hebben geschaad. Naast zijn gevangenisstraf moet de Australiër ook afstand doen van een bedrag van 1,3 miljoen dollar, cryptovaluta, een woning, juwelen en horloges.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.