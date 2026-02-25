Ex-directeur defensiebedrijf krijgt 7 jaar cel voor verkoop van gestolen zerodays

Een voormalige directeur van een Amerikaans defensiebedrijf is in de Verenigde Staten wegens de verkoop van gestolen zeroday-exploits veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim zeven jaar. Volgens de openbaar aanklager verkocht de 39-jarige Australiër exploits die exclusief voor de Amerikaanse overheid en geselecteerde bondgenoten waren bedoeld, aan een Russische reseller.

De verkochte exploits en informatie hadden een waarde van 35 miljoen dollar, aldus de aanklager. Die stelde ook dat de exploits toegang tot miljoenen computers konden geven. De verdachte bekende eind vorig jaar dat hij gedurende een periode van drie jaar in totaal acht "cyber-exploit components" van zijn werkgever stal. De exploits werden verkocht tot bedragen van vier miljoen dollar, laat de aanklager verder weten. Het geld werd uitgegeven aan luxe vakanties, juwelen, horloges, kleding en vastgoed. De Australiër bekende ook dat zijn acties zijn werkgever 35 miljoen dollar hebben gekost.

"Het stelen van bedrijfsgeheimen van een bedrijf dat op nationale veiligheid gerichte cyber- en inlichtingensoftware verkoopt aan de Amerikaanse overheid en bondgenoten raakt per definitie de nationale veiligheid", aldus de rechter. Die voegde toe dat de verdachte heeft bekend dat zijn acties de Amerikaanse en Australische inlichtingendiensten hebben geschaad. Naast zijn gevangenisstraf moet de Australiër ook afstand doen van een bedrag van 1,3 miljoen dollar, cryptovaluta, een woning, juwelen en horloges.