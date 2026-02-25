QNAP wijst klanten op malafide website die zogenaamd Qfinder Pro aanbiedt

NAS-fabrikant QNAP wijst klanten op een malafide website die zogenaamd de software Qfinder Pro aanbiedt. Qfinder Pro is software voor het beheer van QNAP NAS-systemen in het netwerk. Volgens QNAP is de malafide website opgezet om mensen te misleiden zodat ze aangepaste software downloaden en systemen en persoonlijke data blootstellen aan cybersecurity-risico's.

"QNAP heeft een aanvaller geïdentificeerd die bewust een fake website heeft opzet die heel erg lijkt op een legitieme Qfinder Pro pagina, waaronder soortgelijke branding en teksten. De website probeert nietsvermoedende gebruikers te misleiden om niet-officiële software te downloaden of gevoelige informatie in te voeren, dat dan voor kwaadwillende doeleinden kan worden misbruikt, zoals systeemtoegang, uitrollen van malware en verdere netwerkgebaseerde aanvallen", aldus de NAS-fabrikant.

QNAP roept klanten op om Qfinder Pro alleen via de officiële website te downloaden. Gebruikers die de software van de malafide website hebben gedownload worden opgeroepen om systemen van het netwerk los te koppelen, verdachte software te verwijderen en de laatste QNAP-updates te installeren.