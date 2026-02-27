Nieuws
image

688.000 bij Odido gestolen e-mailadressen toegevoegd aan Have I Been Pwned

vrijdag 27 februari 2026, 07:40 door Redactie, 1 reacties

688.000 e-mailadressen die bij Odido zijn gestolen en openbaar gemaakt zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De politie liet gisteren weten dat slachtoffers van het datalek straks ook via de Check je hack-pagina op politie.nl kunnen controleren of ze in de gepubliceerde data voorkomen en welke gegevens er precies van hen zijn buitgemaakt.

De aanvallers die op het klantcontactsysteem van Odido wisten in te breken hebben aangegeven de gestolen data in batches te zullen aanbieden via hun eigen website. Gisteren verscheen de eerste batch online, vandaag de tweede batch. Die bleken onder andere bsn-nummers van zelfstandigen te bevatten. In het verleden werden bsn-nummers van zelfstandigen als btw-nummer gebruikt, wat inmiddels niet meer gebeurt. Odido stelt op haar eigen website dat het geen bsn-nummers in haar systemen opslaat.

De eerste en tweede batch van gestolen en openbaar gemaakte gegevens bevatten in totaal 688.000 unieke e-mailadressen, die nu zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Van de 317.000 e-mailadressen uit de eerste batch was 58 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. Een percentage voor de 371.000 e-mailadressen uit de tweede batch is niet gegeven.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 09:10 door _R0N_
In deze batch zit mijn adres niet ieder geval.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components