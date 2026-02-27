688.000 bij Odido gestolen e-mailadressen toegevoegd aan Have I Been Pwned

688.000 e-mailadressen die bij Odido zijn gestolen en openbaar gemaakt zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De politie liet gisteren weten dat slachtoffers van het datalek straks ook via de Check je hack-pagina op politie.nl kunnen controleren of ze in de gepubliceerde data voorkomen en welke gegevens er precies van hen zijn buitgemaakt.

De aanvallers die op het klantcontactsysteem van Odido wisten in te breken hebben aangegeven de gestolen data in batches te zullen aanbieden via hun eigen website. Gisteren verscheen de eerste batch online, vandaag de tweede batch. Die bleken onder andere bsn-nummers van zelfstandigen te bevatten. In het verleden werden bsn-nummers van zelfstandigen als btw-nummer gebruikt, wat inmiddels niet meer gebeurt. Odido stelt op haar eigen website dat het geen bsn-nummers in haar systemen opslaat.

De eerste en tweede batch van gestolen en openbaar gemaakte gegevens bevatten in totaal 688.000 unieke e-mailadressen, die nu zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Van de 317.000 e-mailadressen uit de eerste batch was 58 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. Een percentage voor de 371.000 e-mailadressen uit de tweede batch is niet gegeven.