Defensie, politie, NFI en NCSC gaan samenwerken in House of Cyber

Het ministerie van Defensie, de Nationale Politie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en diverse andere publieke en private organisaties gaan in het House of Cyber samenwerken aan de versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Dat heeft het NCSC vandaag aangekondigd. "Doordat we alle kennis en expertise op het gebied van cyberveiligheid bij elkaar in één pand krijgen, versterken we elkaar en verhogen we zo de digitale weerbaarheid", zegt NCSC-directeur Matthijs van Amelsfort.

De samenwerking richt zich op het beter en sneller uitwisselen van kennis en informatie, alsmede op innovatie, onderzoek en het opleiden en efficiënt inzetten van cyberspecialisten. Daarnaast wordt er gezamenlijk ingezet op opleiden, trainen en oefenen om goed voorbereid te zijn op crisissituaties. Het House of Cyber komt in het voormalig Aegon hoofdkantoor in Den Haag.

De komende periode gaat het NCSC met alle partners in gesprek om de samenwerking verder vorm te geven. Hierbij wordt ook gekeken naar samenwerking met private partijen om het samenwerkingsverband verder te versterken. Het House of Cyber zou naar verwachting over een aantal jaren gereed moeten zijn.