De gemeente Heerlen wil met AI criminaliteit in de stad gaan voorspellen, tot grote zorgen van Amnesty International, dat wil dat het project wordt stopgezet. Heerlen heeft van de Europese Unie een subsidie van vijf miljoen euro gekregen voor het opzetten van een project genaamd 'Pulse-Twin', waarbij een algoritme op basis van data van politie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en maatschappelijke organisaties criminaliteit moet voorspellen.

"Heerlen kampt al lange tijd met sociale- en veiligheidsproblemen. Het PULSE-TWIN-project pakt deze stedelijke uitdagingen aan met datagedreven oplossingen en inclusieve samenwerking". zo laat de website van het project weten, waarop nog geen verdere informatie is te vinden. "Datagedreven werken blijft een pijler van ons beleid. Het Informatieknooppunt Leefbaarheid en Veiligheid Heerlen wordt verder uitgebouwd, onder andere met geavanceerde analyse-instrumenten. In 2026 gaan we met het project Pulse Twin inzetten op AI ter ondersteuning van het werk omtrent leefbaarheid en veiligheid in de wijken", meldt de gemeente in de begroting voor dit jaar.

Burgemeester Roel Wever stelt dat Pulse-Twin moet voorspellen 'waar er rotzooi uitbreekt, zodat we eerder kunnen ingrijpen', zo liet hij eerder tegenover De Limburger weten. Het gaat vooralsnog om een pilot. Eind dit jaar moet de eerste versie gereed zijn, waar vervolgens tot het voorjaar van 2028 in besloten groep mee wordt geëxperimenteerd. Het systeem wordt daarna pas echt in gebruik genomen.

Amnesty International maakt zich zorgen en wil dat het project wordt stopgezet. "Bij systemen die overlast of criminaliteit voorspellen en ingezet worden voor handhaving door de politie, is er een groot risico op etnisch profileren. Amnesty International hoopt dan ook dat de gemeente Heerlen de inzet van Pulse-Twin heroverweegt", zo laat beleidsmedewerker Alexander Laufer tegenover Trouw weten.

Iris Muis, expert data-ethiek aan de Data School van de Universiteit Utrecht, is ook kritisch. "We hebben nog geen enkel voorbeeld gezien dat het werkt. Zulke digitale tweelingen kunnen nuttig zijn om bijvoorbeeld de verkeersdoorstroom te verbeteren, maar als je ze inzet voor criminaliteitsbestrijding, brengt dat heel veel risico’s op privacyschending en discriminatie, tegenover een twijfelachtige opbrengst."