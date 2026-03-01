Zuid-Koreaanse fiscus betreurt lekken seed phrase in beslag genomen cryptowallet

De Zuid-Koreaanse belastingdienst heeft excuses gemaakt voor het lekken van de seed phrase van een in beslag genomen cryptowallet, die vervolgens werd gebruikt om omgerekend 4,7 miljoen euro uit de wallet te stelen. Vorige week publiceerde de Zuid-Koreaanse fiscus NTS een persbericht dat het miljoenen in beslag had genomen van meerdere mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan belastingontduiking.

Het persbericht was ook voorzien van een foto met daarop verschillende usb-sticks. Het ging in ieder geval om een cold storage Ledger-wallet en vermoedelijk ook een Trezor-cryptowallet, gebruikt voor de opslag van cryptovaluta. Daarnaast was ook een papier met de seed/recovery phrase zichtbaar, waarmee er toegang tot de cryptovaluta kan worden verkregen. Na de publicatie werd omgerekend 4,7 miljoen euro aan crypto uit de wallet overgemaakt naar een andere wallet. Sommige analisten stellen echter dat de gestolen cryptovaluta lastig te verzilveren is en de uiteindelijke schade omgerekend een paar duizend euro bedraagt.

Na ontdekking van de fout werd het persbericht offline gehaald. Inmiddels heeft de NTS een nieuw persbericht uitgedaan waarin het excuses maakt. Volgens de Zuid-Koreaanse fiscus is het incident het gevolg van het onzorgvuldig verstrekken van de originele foto's, zonder te beseffen dat de getoonde informatie toegang tot cryptovaluta geeft. De fiscus heeft de Zuid-Koreaanse Nationale Politie verzocht de gestolen cryptovaluta terug te vorderen. Ook zijn er maatregelen aangekondigd om herhaling van een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. Verschillende media melden dat de Zuid-Koreaanse politie is benaderd door een persoon die claimde dat hij uit nieuwsgierigheid de getoonde seed phrase heeft geprobeerd en de cryptovaluta inmiddels is teruggegeven.