CBS: 2,5 miljoen Nederlanders vorig jaar slachtoffer van online criminaliteit

Vorig jaar zijn 2,5 miljoen Nederlanders het slachtoffer van online criminaliteit geworden, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen Veiligheidsmonitor 2025 weten. Het gaat vooral om aankoopfraude en gehackte accounts. Onder online criminaliteit verstaat het CBS allerlei soorten feiten, zoals aan- en verkoopfraude, fraude in het betalingsverkeer, identiteitsfraude, phishing, hacken en online bedreiging en intimidatie.

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse enquête onder mensen van 15 jaar of ouder. Van de deelnemers aan het onderzoek stelde bijna 17 procent vorig jaar slachtoffer te zijn geweest van één of meer online delicten of incidenten. "Dit zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen", aldus het CBS. Tijdens de vorige meetperiode in 2023 gaf nog 15,6 procent aan slachtoffer te zijn geworden van online criminaliteit. Aankoopfraude, waarbij een online gekocht product of dienst niet wordt geleverd, kwam het meest voor (10,3 procent). Op de tweede en derde plek volgen respectievelijke gehackte accounts (4,7 procent) en gehackte apparaten (2,3 procent).

Van de slachtoffers van online criminaliteit geeft 21 procent aan dat het online delict heeft geleid tot emotionele of psychische problemen en/of financiële problemen. Emotionele of psychische problemen worden het vaakst genoemd: 17 procent had hier last van, 8 procent kreeg financiële problemen. Dit was vooral het geval bij phishing. Van alle slachtoffers van online criminaliteit deed 52 procent melding bij de politie of een instantie. Vijftien procent deed ook aangifte bij de politie. Slachtoffers van phishing doen met 35 procent het vaakst aangifte. Van online pesten en hacken wordt met ongeveer 10 procent relatief weinig aangifte gedaan, zo stelt het CBS.