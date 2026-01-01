Have I Been Pwned meldt toename Nederlandse bezoekers na datalek Odido

Have I Been Pwned meldt een grote toestroom van Nederlandse bezoekers, sinds mensen via de website kunnen kijken of ze slachtoffer van het datalek bij Odido zijn geworden. Op 27 februari telde Have I Been Pwned in totaal 1,37 miljoen bezoeken, waarvan 1,15 miljoen uit Nederland. Via de website kunnen mensen kijken of ze in een bekend datalek voorkomen. 6,1 miljoen e-mailadressen die bij Odido door criminelen werden buitgemaakt zijn inmiddels aan Have I Been Pwned toegevoegd. Ook Google Trends laat zien dat veel Nederlanders naar de website zochten.

Volgens Troy Hunt van Have I Been Pwned hebben de verantwoordelijke criminelen er bewust voor gekozen om de gestolen informatie op zo'n manier te lekken dat er een maximale nieuwsimpact werd gegenereerd. "En het lijkt dat bereikt te hebben. Het heeft de afpersers geen geld opgeleverd, maar wel een zeer zichtbaar precedent geschapen, en ik vermoed dat het ze een groot doelwit van politie heeft gemaakt. Het is lastig voor te stellen dat datalekken met een dergelijke impact nog veel langer zullen doorgaan..."

Hunt denkt dat het datalek Odido miljoenen euro's zal kosten, zo niet meer, over de loop van de jaren. "Ze hebben dit probleem waarbij van een groot aantal mensen de persoonlijke informatie is gelekt." De oprichter van Have I Been Pwned merkt op dat als het datalek zich in de Verenigde Staten had voorgedaan, er al twintig massaclaims waren ingediend, maar dat dit ook in Europa steeds vaker voorkomt.