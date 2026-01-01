Odido-klanten kunnen via politie.nl controleren of hun gegevens gestolen zijn

Klanten van Odido kunnen via politie.nl controleren of hun gegevens bij de recente hack van het telecombedrijf gestolen zijn. Hiervoor moeten klanten hun e-mailadres op de Check je hack-pagina van de politie invoeren. Wanneer klanten in de gestolen dataset voorkomen ontvangt men een e-mail. Als het e-mailadres niet voorkomt, verstuurt de politie geen bericht.

"Als uw gegevens voorkomen in de dataset, ontvangt u van de politie een e-mail nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in de checkfunctie. Afhankelijk uit welk onderzoek de gegevens zijn opgehaald, krijgt u een e-mail met tips", zo laat de politie over de e-mail weten. De afgelopen jaren heeft de politie vaker mensen via de Check je hack-pagina gewaarschuwd als hun gegevens door criminelen waren buitgemaakt en de data tijdens een onderzoek was aangetroffen.

Odido-klanten konden eerder ook al via Have I Been Pwned controleren of hun gegevens waren buitgemaakt. Dit leidde volgens Troy Hunt, oprichter van de datalekzoekmachine, tot een grote toestroom van Nederlandse bezoekers.