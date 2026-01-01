Nieuws
image

Odido-klanten kunnen via politie.nl controleren of hun gegevens gestolen zijn

dinsdag 3 maart 2026, 09:24 door Redactie, 0 reacties

Klanten van Odido kunnen via politie.nl controleren of hun gegevens bij de recente hack van het telecombedrijf gestolen zijn. Hiervoor moeten klanten hun e-mailadres op de Check je hack-pagina van de politie invoeren. Wanneer klanten in de gestolen dataset voorkomen ontvangt men een e-mail. Als het e-mailadres niet voorkomt, verstuurt de politie geen bericht.

"Als uw gegevens voorkomen in de dataset, ontvangt u van de politie een e-mail nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in de checkfunctie. Afhankelijk uit welk onderzoek de gegevens zijn opgehaald, krijgt u een e-mail met tips", zo laat de politie over de e-mail weten. De afgelopen jaren heeft de politie vaker mensen via de Check je hack-pagina gewaarschuwd als hun gegevens door criminelen waren buitgemaakt en de data tijdens een onderzoek was aangetroffen.

Odido-klanten konden eerder ook al via Have I Been Pwned controleren of hun gegevens waren buitgemaakt. Dit leidde volgens Troy Hunt, oprichter van de datalekzoekmachine, tot een grote toestroom van Nederlandse bezoekers.

